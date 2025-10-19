Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Где смотреть онлайн матч 9-го тура чемпионата Украины Карпаты – Эпицентр
Украина. Премьер лига
19 октября 2025, 09:42 | Обновлено 19 октября 2025, 10:20
Поединок Премьер-лиги состоится 19 октября в 18:00 по киевскому времени

ФК Карпаты Львов

19 октября «Карпаты» проведут матч с «Эпицентром» в девятом туре Украинской Премьер-лиги.

Местом встречи команд станет стадион «Украина» во Львове. Главным судьёй назначен Евгений Цыбулько.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Игра запланирована на 18:00 по киевскому времени.

Перед началом игрового дня «Карпаты» расположились на 10-м месте (11 очков), тогда как «Эпицентр» находится на последней, 16-й ступеньке (три балла).

Прямую трансляцию поединка можно просмотреть онлайн на телеканале UPL.TV, который доступен на платформах MEGOGO, Setanta, Киевстар ТБ.


Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
