Где смотреть онлайн матч 9-го тура чемпионата Украины Карпаты – Эпицентр

19 октября «Карпаты» проведут матч с «Эпицентром» в девятом туре Украинской Премьер-лиги.

Местом встречи команд станет стадион «Украина» во Львове. Главным судьёй назначен Евгений Цыбулько.

Игра запланирована на 18:00 по киевскому времени.

Перед началом игрового дня «Карпаты» расположились на 10-м месте (11 очков), тогда как «Эпицентр» находится на последней, 16-й ступеньке (три балла).

Прямую трансляцию поединка можно просмотреть онлайн на телеканале UPL.TV, который доступен на платформах MEGOGO, Setanta, Киевстар ТБ.

