Где смотреть онлайн матч 9-го тура чемпионата Украины Карпаты – Эпицентр
Поединок Премьер-лиги состоится 19 октября в 18:00 по киевскому времени
19 октября «Карпаты» проведут матч с «Эпицентром» в девятом туре Украинской Премьер-лиги.
Местом встречи команд станет стадион «Украина» во Львове. Главным судьёй назначен Евгений Цыбулько.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Игра запланирована на 18:00 по киевскому времени.
Перед началом игрового дня «Карпаты» расположились на 10-м месте (11 очков), тогда как «Эпицентр» находится на последней, 16-й ступеньке (три балла).
Прямую трансляцию поединка можно просмотреть онлайн на телеканале UPL.TV, который доступен на платформах MEGOGO, Setanta, Киевстар ТБ.
