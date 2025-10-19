Поединок с Динамо стал юбилейным для Игоря Пердуты

Поединок с «Динамо» (1:1) стал 350-м в карьере 34-летнего защитника луганчан Игоря Пердуты. 307 встреч он отыграл в чемпионатах Украины, 28 - в Кубке Украины и 15 – в еврокубках (9 – в Лиге Европы и 6 - в Лиге конференций). 341 матч Пердута провел за «Ворсклу», 8 – за «Зарю» и 1 – за «Оболонь».

Чтобы войти в гвардейский «Клуб 350» Игорю понадобилось 14 лет 27 дней, начиная с дебюта на высшем уровне, который состоялся 21 сентября 2011 года в гостевом поединке «Ворсклы» с «Николаевым» в 1/16 финала Кубка Украины (2:0)

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Сезон Клуб Пердуты ЧУ КУ ЕК Всего 2011/12 Ворскла 1 1 - 2 2012/13 Оболонь - 1 - 1 Ворскла 10 - - 10 2013/14 Ворскла 29 2 - 31 2014/15 Ворскла 15 2 - 17 2015/16 Ворскла 13 4 1 18 2016/17 Ворскла 28 2 2 32 2017/18 Ворскла 30 2 - 32 2018/19 Ворскла 27 1 6 34 2019/20 Ворскла 24 4 - 28 2020/21 Ворскла 22 2 - 24 2021/22 Ворскла 18 1 2 21 2022/23 Ворскла 27 - 2 29 2023/24 Ворскла 28 4 2 34 2024/25 Ворскла 28 1 - 29 2025/26 Заря 7 1 - 8 Итого 307 28 15 350

ЧУ - чемпионат Украины; КУ - Кубок Украины; ЕК - еврокубки