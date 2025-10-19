Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
19 октября 2025, 08:50 | Обновлено 19 октября 2025, 08:56
Поединок с Динамо стал юбилейным для Игоря Пердуты

34-летний защитник луганчан провел 350-й матч в карьере

ФК Заря. Игорь Пердута

Поединок с «Динамо» (1:1) стал 350-м в карьере 34-летнего защитника луганчан Игоря Пердуты. 307 встреч он отыграл в чемпионатах Украины, 28 - в Кубке Украины и 15 – в еврокубках (9 – в Лиге Европы и 6 - в Лиге конференций). 341 матч Пердута провел за «Ворсклу», 8 – за «Зарю» и 1 – за «Оболонь».

Чтобы войти в гвардейский «Клуб 350» Игорю понадобилось 14 лет 27 дней, начиная с дебюта на высшем уровне, который состоялся 21 сентября 2011 года в гостевом поединке «Ворсклы» с «Николаевым» в 1/16 финала Кубка Украины (2:0)

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

350 матчей в карьере Игоря Пердуты

Сезон

Клуб Пердуты

ЧУ

КУ

ЕК

Всего

2011/12

Ворскла

1

1

-

2

2012/13

Оболонь

-

1

-

1

Ворскла

10

-

-

10

2013/14

Ворскла

29

2

-

31

2014/15

Ворскла

15

2

-

17

2015/16

Ворскла

13

4

1

18

2016/17

Ворскла

28

2

2

32

2017/18

Ворскла

30

2

-

32

2018/19

Ворскла

27

1

6

34

2019/20

Ворскла

24

4

-

28

2020/21

Ворскла

22

2

-

24

2021/22

Ворскла

18

1

2

21

2022/23

Ворскла

27

-

2

29

2023/24

Ворскла

28

4

2

34

2024/25

Ворскла

28

1

-

29

2025/26

Заря

7

1

-

8

Итого

307

28

15

350

ЧУ - чемпионат Украины; КУ - Кубок Украины; ЕК - еврокубки

