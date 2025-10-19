Поединок с Динамо стал юбилейным для Игоря Пердуты
34-летний защитник луганчан провел 350-й матч в карьере
Поединок с «Динамо» (1:1) стал 350-м в карьере 34-летнего защитника луганчан Игоря Пердуты. 307 встреч он отыграл в чемпионатах Украины, 28 - в Кубке Украины и 15 – в еврокубках (9 – в Лиге Европы и 6 - в Лиге конференций). 341 матч Пердута провел за «Ворсклу», 8 – за «Зарю» и 1 – за «Оболонь».
Чтобы войти в гвардейский «Клуб 350» Игорю понадобилось 14 лет 27 дней, начиная с дебюта на высшем уровне, который состоялся 21 сентября 2011 года в гостевом поединке «Ворсклы» с «Николаевым» в 1/16 финала Кубка Украины (2:0)
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
350 матчей в карьере Игоря Пердуты
|
Сезон
|
Клуб Пердуты
|
ЧУ
|
КУ
|
ЕК
|
Всего
|
2011/12
|
Ворскла
|
1
|
1
|
-
|
2
|
2012/13
|
Оболонь
|
-
|
1
|
-
|
1
|
|
Ворскла
|
10
|
-
|
-
|
10
|
2013/14
|
Ворскла
|
29
|
2
|
-
|
31
|
2014/15
|
Ворскла
|
15
|
2
|
-
|
17
|
2015/16
|
Ворскла
|
13
|
4
|
1
|
18
|
2016/17
|
Ворскла
|
28
|
2
|
2
|
32
|
2017/18
|
Ворскла
|
30
|
2
|
-
|
32
|
2018/19
|
Ворскла
|
27
|
1
|
6
|
34
|
2019/20
|
Ворскла
|
24
|
4
|
-
|
28
|
2020/21
|
Ворскла
|
22
|
2
|
-
|
24
|
2021/22
|
Ворскла
|
18
|
1
|
2
|
21
|
2022/23
|
Ворскла
|
27
|
-
|
2
|
29
|
2023/24
|
Ворскла
|
28
|
4
|
2
|
34
|
2024/25
|
Ворскла
|
28
|
1
|
-
|
29
|
2025/26
|
Заря
|
7
|
1
|
-
|
8
|
Итого
|
|
307
|
28
|
15
|
350
ЧУ - чемпионат Украины; КУ - Кубок Украины; ЕК - еврокубки
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Виктор считает, что Андрею следует завершать профессиональную карьеру
Подопечные Александра Шовковского в пятый раз подряд теряют очки в УПЛ