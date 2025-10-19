Кабаев провел 300-й матч в карьере
На высшем уровне 30-летний хавбек динамовцев дебютировал 23 августа 2014 года
Матч с «Зарей» (1:1) стал 300-м в карьере 30-летнего хавбека динамовцев Владислава Кабаева. 128 встреч он отыграл за «Зарю», 114 – за «Динамо», 55 – за «Черноморец» и 3 – за национальную сборную. 231 раз Владислав выходил на поле в чемпионатах Украины, 51 – в еврокубках (10 – в Лиге чемпионов, 35 – в Лиге Европы, 6 – в Лиге конференций) и 15 – в Кубке Украины.
На рубеж «300» Кабаев вышел через 11 лет 56 дней после дебюта на высшем уровне, который состоялся 23 августа 2014 года в гостевом поединке «Черноморца» с «Буковиной» в 1/16 финала Кубка Украины (4:0).
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
300 матчей в карьере Владислава Кабаева
|
Сезон
|
Клуб Кабаева
|
ЧУ
|
КУ
|
ЕК
|
СУ
|
Всего
|
2014/15
|
Черноморец
|
9
|
1
|
1
|
-
|
11
|
2015/16
|
Черноморец
|
18
|
-
|
-
|
-
|
18
|
2016/17
|
Черноморец
|
25
|
1
|
-
|
-
|
26
|
2017/18
|
Заря
|
13
|
-
|
2
|
-
|
15
|
2018/19
|
Заря
|
22
|
3
|
4
|
-
|
29
|
2019/20
|
Заря
|
29
|
1
|
4
|
-
|
34
|
2020/21
|
Заря
|
21
|
4
|
6
|
-
|
31
|
2021/22
|
Заря
|
11
|
-
|
5
|
-
|
16
|
2022/23
|
Заря
|
1
|
-
|
2
|
-
|
3
|
|
Динамо
|
21
|
-
|
6
|
-
|
27
|
2023/24
|
Динамо
|
25
|
1
|
1
|
-
|
27
|
2024/25
|
Динамо
|
30
|
4
|
14
|
3
|
51
|
2025/26
|
Динамо
|
6
|
-
|
6
|
-
|
12
|
Итого
|
|
231
|
15
|
51
|
2
|
300
ЧУ - чемпионат Украины; КУ - Кубок Украины; ЕК - еврокубки; СУ - сборная Украины.
