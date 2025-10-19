Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Кабаев провел 300-й матч в карьере
Украина. Премьер лига
19 октября 2025, 08:47
65
0

Кабаев провел 300-й матч в карьере

На высшем уровне 30-летний хавбек динамовцев дебютировал 23 августа 2014 года

19 октября 2025, 08:47 | Обновлено 19 октября 2025, 08:49
65
0
Кабаев провел 300-й матч в карьере
ФК Динамо. Владислав Кабаев

Матч с «Зарей» (1:1) стал 300-м в карьере 30-летнего хавбека динамовцев Владислава Кабаева. 128 встреч он отыграл за «Зарю», 114 – за «Динамо», 55 – за «Черноморец» и 3 – за национальную сборную. 231 раз Владислав выходил на поле в чемпионатах Украины, 51 – в еврокубках (10 – в Лиге чемпионов, 35 – в Лиге Европы, 6 – в Лиге конференций) и 15 – в Кубке Украины.

На рубеж «300» Кабаев вышел через 11 лет 56 дней после дебюта на высшем уровне, который состоялся 23 августа 2014 года в гостевом поединке «Черноморца» с «Буковиной» в 1/16 финала Кубка Украины (4:0).

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

300 матчей в карьере Владислава Кабаева

Сезон

Клуб Кабаева

ЧУ

КУ

ЕК

СУ

Всего

2014/15

Черноморец

9

1

1

-

11

2015/16

Черноморец

18

-

-

-

18

2016/17

Черноморец

25

1

-

-

26

2017/18

Заря

13

-

2

-

15

2018/19

Заря

22

3

4

-

29

2019/20

Заря

29

1

4

-

34

2020/21

Заря

21

4

6

-

31

2021/22

Заря

11

-

5

-

16

2022/23

Заря

1

-

2

-

3

Динамо

21

-

6

-

27

2023/24

Динамо

25

1

1

-

27

2024/25

Динамо

30

4

14

3

51

2025/26

Динамо

6

-

6

-

12

Итого

231

15

51

2

300

ЧУ - чемпионат Украины; КУ - Кубок Украины; ЕК - еврокубки; СУ - сборная Украины.

Владислав Кабаев цифры и факты Динамо Киев Украинская Премьер-лига
Сергей Цыба
Сергей Цыба Sport.ua
