Кабаев провел 300-й матч в карьере

Матч с «Зарей» (1:1) стал 300-м в карьере 30-летнего хавбека динамовцев Владислава Кабаева. 128 встреч он отыграл за «Зарю», 114 – за «Динамо», 55 – за «Черноморец» и 3 – за национальную сборную. 231 раз Владислав выходил на поле в чемпионатах Украины, 51 – в еврокубках (10 – в Лиге чемпионов, 35 – в Лиге Европы, 6 – в Лиге конференций) и 15 – в Кубке Украины.

На рубеж «300» Кабаев вышел через 11 лет 56 дней после дебюта на высшем уровне, который состоялся 23 августа 2014 года в гостевом поединке «Черноморца» с «Буковиной» в 1/16 финала Кубка Украины (4:0).

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

300 матчей в карьере Владислава Кабаева

Сезон Клуб Кабаева ЧУ КУ ЕК СУ Всего 2014/15 Черноморец 9 1 1 - 11 2015/16 Черноморец 18 - - - 18 2016/17 Черноморец 25 1 - - 26 2017/18 Заря 13 - 2 - 15 2018/19 Заря 22 3 4 - 29 2019/20 Заря 29 1 4 - 34 2020/21 Заря 21 4 6 - 31 2021/22 Заря 11 - 5 - 16 2022/23 Заря 1 - 2 - 3 Динамо 21 - 6 - 27 2023/24 Динамо 25 1 1 - 27 2024/25 Динамо 30 4 14 3 51 2025/26 Динамо 6 - 6 - 12 Итого 231 15 51 2 300

ЧУ - чемпионат Украины; КУ - Кубок Украины; ЕК - еврокубки; СУ - сборная Украины.