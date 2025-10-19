Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Интер установил интересное достижение в Серии А
Италия
Интер установил интересное достижение в Серии А

Нерадзурри снова победили Рому на выезде

Интер установил интересное достижение в Серии А
Getty Images/Global Images Ukraine

Интер установил любопытное достижение в Серии А.

В матче 7-го тура итальянской Серии А нерадзурри на выезде победили Рому со счетом 1:0.

Благодаря этой победе Интер стал первой командой в истории Серии А, победившей в пяти выездных матчах против Ромы подряд.

В этих матчах миланцы забили 11 мячей, а пропустили всего 2.

Победная выездная серия Интера против Ромы в Серии А

  • 2025: Рома – Интер – 0:1
  • 2024: Рома – Интер – 0:1
  • 2024: Рома – Интер – 2:4
  • 2023: Рома – Интер – 0:2
  • 2021: Рома – Интер – 0:3
По теме:
Рома – Интер – 0:1. Досадная неудача Довбика и Гасперини. Видеообзор
Рома проиграла принципиальный матч Интеру. Довбик вышел во втором тайме
Подарок Довбику и Роме. Наполи неожиданно проиграл в Серии A
Рома Рим Серия A Интер Милан чемпионат Италии по футболу Рома - Интер
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
