Интер установил интересное достижение в Серии А

Интер установил любопытное достижение в Серии А.
В матче 7-го тура итальянской Серии А нерадзурри на выезде победили Рому со счетом 1:0.
Благодаря этой победе Интер стал первой командой в истории Серии А, победившей в пяти выездных матчах против Ромы подряд.
В этих матчах миланцы забили 11 мячей, а пропустили всего 2.
Победная выездная серия Интера против Ромы в Серии А
- 2025: Рома – Интер – 0:1
- 2024: Рома – Интер – 0:1
- 2024: Рома – Интер – 2:4
- 2023: Рома – Интер – 0:2
- 2021: Рома – Интер – 0:3
1 - Inter are the first team to win five away games in a row against Roma in Serie A history: 11-2 the score for the Nerazzurri in their last five league matches at the Olimpico stadium against the Giallorossi. Snake.#RomaInter pic.twitter.com/TNURW8Zz8Y— OptaPaolo (@OptaPaolo) October 18, 2025
