Шовковский нашел виновного в неудаче Динамо в матче с Зарей

Главный тренер «Динамо» Александр Шовковский остался недоволен действиями арбитра в матче девятого тура УПЛ против «Зари».

«Что стало следствием пропущенного мяча? Скажем так, это была недостаточная концентрация на определенном этапе игры. И, по моему мнению, там должен был быть свисток судьи за нарушение правил против Шолы, когда он назначил аут в пользу «Зари», – отметил Шовковский.

18 октября прошел поединок девятого тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретились «Заря» и «Динамо». Команды провели матч на «стадионе имени Валерия Лобановского» в Киеве – поединок завершился вничью 1:1.