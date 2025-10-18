Гасперини выбрал состав Ромы на суперматч с Интером. Где Довбик?
Встреча начнется в 21:45
В субботу, 18 октября, в рамках 7-го тура Серии А состоится матч между римской «Ромой» и «Интером».
Поединок пройдет на «Стадио Олимпико» в Риме.
Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по киевскому времени.
Наставники обеих команд выбрали стартовые составы на этот матч. Джан Пьеро Гасперини решил оставить украинца Артема Довбика в запасе на этот матч.
«Рома» пока возглавляет турнирную таблицу Серии А с 15 очками, у «Интера» на три пункта меньше.
