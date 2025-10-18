Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Италия
18 октября 2025, 20:49 | Обновлено 18 октября 2025, 20:52
670
2

Гасперини выбрал состав Ромы на суперматч с Интером. Где Довбик?

Встреча начнется в 21:45

Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

В субботу, 18 октября, в рамках 7-го тура Серии А состоится матч между римской «Ромой» и «Интером».

Поединок пройдет на «Стадио Олимпико» в Риме.

Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по киевскому времени.

Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по киевскому времени.

Наставники обеих команд выбрали стартовые составы на этот матч. Джан Пьеро Гасперини решил оставить украинца Артема Довбика в запасе на этот матч.

«Рома» пока возглавляет турнирную таблицу Серии А с 15 очками, у «Интера» на три пункта меньше.

'


Подарок Довбику и Роме. Наполи неожиданно проиграл в Серии A
Рома – Интер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Экс-звезда Ромы: «Довбик? Давайте просто забудем о нем»
Джан Пьеро Гасперини Рома Рим Серия A Интер Милан чемпионат Италии по футболу Артем Довбик Рома - Интер стартовые составы
Дмитрий Олейник
Дмитрий Олейник Sport.ua
