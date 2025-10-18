Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Моуриньо раскритиковал Бенфику за игру, где Судаков отдал ассист
Португалия
18 октября 2025, 11:32 |
334
0

Моуриньо раскритиковал Бенфику за игру, где Судаков отдал ассист

Коуч недоволен некоторыми действиями своих подопечных

18 октября 2025, 11:32 |
334
0
Моуриньо раскритиковал Бенфику за игру, где Судаков отдал ассист
Getty Images/Global Images Ukraine. Жозе Моуриньо

Главный тренер лиссабонской Бенфики Жозе Моуриньо раскритиковал свою команду после комфортной победы над Шавишем (2:0) в матче 1/32 Кубка Португалии, где Георгий Судаков отметился ассистом.

«Я думаю, что мы в основном контролировали ситуацию. Но я не доволен, потому что мы работали по-другому. Мы хотели увеличить интенсивность атаки, но были медленными.

Думаю, мы всегда чувствовали себя спокойно, а ранний гол еще больше нас успокоил. Мы широко играли, никогда не заходили в ворота и изредка искали глубины. Второй тайм был лучше, с намерением закрыть игру. Жаль, что мы закрыли ее только ближе к концу», – сказал Моуриньо.

Ранее стала известна оценка украинского полузащитника «орлов» Георгия Судакова за матч против Шавиша.

По теме:
Он сделал ассист. Судаков получил высокую оценку за игру Бенфики в Кубке
Шавеш – Бенфика – 0:2. Видео голов и обзор. Ассист Судакова в Кубке
Георгий Судаков отличился вторым ассистом за Бенфику в сезоне
Жозе Моуриньо Георгий Судаков Бенфика Кубок Португалии по футболу
Олег Вахоцкий Источник: O Jogo
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Известно, какие трансферы готовит Динамо. Ищут замену ключевому игроку
Футбол | 17 октября 2025, 17:34 22
Известно, какие трансферы готовит Динамо. Ищут замену ключевому игроку
Известно, какие трансферы готовит Динамо. Ищут замену ключевому игроку

Столичный клуб намерен заменить Николая Шапаренко

Клуб АПЛ нацелился на Лунина. В Реале приняли решение
Футбол | 17 октября 2025, 12:20 5
Клуб АПЛ нацелился на Лунина. В Реале приняли решение
Клуб АПЛ нацелился на Лунина. В Реале приняли решение

Андрей Лунин привлекает внимание «Астон Виллы»

Решение принято. Ломаченко отреагировал на бой против Мэнни Пакьяо
Бокс | 18.10.2025, 08:06
Решение принято. Ломаченко отреагировал на бой против Мэнни Пакьяо
Решение принято. Ломаченко отреагировал на бой против Мэнни Пакьяо
Яркое шоу ПСЖ с Забарным, ассист Судакова в Кубке, подъем в рейтинге ФИФА
Футбол | 18.10.2025, 11:47
Яркое шоу ПСЖ с Забарным, ассист Судакова в Кубке, подъем в рейтинге ФИФА
Яркое шоу ПСЖ с Забарным, ассист Судакова в Кубке, подъем в рейтинге ФИФА
Заря – Динамо. Прогноз и анонс на матч УПЛ 2025/26
Футбол | 18.10.2025, 08:58
Заря – Динамо. Прогноз и анонс на матч УПЛ 2025/26
Заря – Динамо. Прогноз и анонс на матч УПЛ 2025/26
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Динамо нашло нового форварда. Трансфер планируется на зиму
Динамо нашло нового форварда. Трансфер планируется на зиму
17.10.2025, 13:30 38
Футбол
Фабио КАПЕЛЛО: «Этот украинец не является игроком топ-уровня»
Фабио КАПЕЛЛО: «Этот украинец не является игроком топ-уровня»
16.10.2025, 09:54 12
Футбол
Игрок Шахтера поставил лайк видео с жириновским. Уже дал комментарий
Игрок Шахтера поставил лайк видео с жириновским. Уже дал комментарий
16.10.2025, 13:54 80
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Украинский боксер проведет бой за титул чемпиона мира
ОФИЦИАЛЬНО. Украинский боксер проведет бой за титул чемпиона мира
16.10.2025, 22:00 1
Бокс
Эвандер ХОЛИФИЛД: «Знаете, что было бы, если бы я дрался с Усиком?»
Эвандер ХОЛИФИЛД: «Знаете, что было бы, если бы я дрался с Усиком?»
16.10.2025, 23:50
Бокс
Шахтер начал внутреннее расследование против Ефима Конопли
Шахтер начал внутреннее расследование против Ефима Конопли
16.10.2025, 15:18 67
Футбол
Обновился рейтинг ФИФА. Как две победы повлияли на сборную Украины?
Обновился рейтинг ФИФА. Как две победы повлияли на сборную Украины?
17.10.2025, 15:00 12
Футбол
Усик анонсировал свое возвращение на ринг и прокомментировал бой с Итаумой
Усик анонсировал свое возвращение на ринг и прокомментировал бой с Итаумой
16.10.2025, 17:22 1
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем