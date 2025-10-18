Моуриньо раскритиковал Бенфику за игру, где Судаков отдал ассист

Главный тренер лиссабонской Бенфики Жозе Моуриньо раскритиковал свою команду после комфортной победы над Шавишем (2:0) в матче 1/32 Кубка Португалии, где Георгий Судаков отметился ассистом.

«Я думаю, что мы в основном контролировали ситуацию. Но я не доволен, потому что мы работали по-другому. Мы хотели увеличить интенсивность атаки, но были медленными.

Думаю, мы всегда чувствовали себя спокойно, а ранний гол еще больше нас успокоил. Мы широко играли, никогда не заходили в ворота и изредка искали глубины. Второй тайм был лучше, с намерением закрыть игру. Жаль, что мы закрыли ее только ближе к концу», – сказал Моуриньо.

Ранее стала известна оценка украинского полузащитника «орлов» Георгия Судакова за матч против Шавиша.