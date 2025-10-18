Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  ФОТО. Звездный нападающий был замечен с дорогущей сумкой
18 октября 2025, 04:51
ФОТО. Звездный нападающий был замечен с дорогущей сумкой

Эрлинг Холанд дал немного стиля

ФОТО. Звездный нападающий был замечен с дорогущей сумкой
Instagram. Эрлинг Холанд

Форвард «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд вновь оказался в центре внимания – но на этот раз не из-за голов.

Норвежский бомбардир был замечен во время отдыха в Марбелье (Испания) с роскошной сумкой Birkin, стоимость которой оценивается примерно в £9,500.

Фото, опубликованное в Instagram, быстро разлетелось по соцсетям. На нем Эрлинг позирует в эксцентричном образе – зелёные брюки, клетчатая рубашка, жилет, фетровая шляпа, солнцезащитные очки и легендарная сумка Hermès.

Фанаты тут же заполонили комментарии шутками: «Клянусь, этот парень преподавал у меня географию», «Холанд выглядит как профессор моды»,
«Единственный человек, кто может носить Birkin и при этом забивать по три за матч».

По данным британских медиа, Холанд провел несколько дней в Испании в компании друзей после возвращения из сборной Норвегии, где он оформил хет-трик в матче против Израиля.

Публикация с отпускного образа собрала сотни тысяч лайков и вызвала бурю комментариев. Фанаты шутят, что Холланд – «главный fashion-киллер АПЛ», а его стиль «такая же угроза, как и его удары».

Максим Лапченко Источник: The Sun
