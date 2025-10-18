Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Полесье: когда сыграет Крушинский, что поразило Велетня в сборной
Украина. Премьер лига
18 октября 2025, 03:35 | Обновлено 18 октября 2025, 03:56
14
0

ВИДЕО. Полесье: когда сыграет Крушинский, что поразило Велетня в сборной

Житомирский клуб опубликовал видео перед топ-матчем УПЛ против Шахтера

18 октября 2025, 03:35 | Обновлено 18 октября 2025, 03:56
14
0
ВИДЕО. Полесье: когда сыграет Крушинский, что поразило Велетня в сборной
ФК Полесье

Перед центральным поединком 9-го тура УПЛ между «Полесьем» и «Шахтером» житомирский клуб опубликовал видео подготовки команды к матчу.

В сюжете – все детали из лагеря «Полесье»: когда на поле вернется Борис Крушинский, кто прибыл из сборной с повреждением.

Смотрите, что поразило Владислава Велетня во время работы с национальной командой и как волки настраиваются на встречу с горняками.

ВИДЕО. Полесье: когда сыграет Крушинский, что поразило Великана в сборной

По теме:
Полесье – Шахтер. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Заря – Динамо. Текстовая трансляция матча
Заря – Динамо. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
чемпионат Украины по футболу Шахтер Донецк тренировка Украинская Премьер-лига Полесье Житомир Полесье - Шахтер видео Борис Крушинский Владислав Велетень
Николай Степанов Источник: ФК Полесье
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Реал на выезде переиграл ПСЖ в Лиге чемпионов, Арсенал одолел Бенфику
Футбол | 17 октября 2025, 06:05 0
Реал на выезде переиграл ПСЖ в Лиге чемпионов, Арсенал одолел Бенфику
Реал на выезде переиграл ПСЖ в Лиге чемпионов, Арсенал одолел Бенфику

Вечером 16 октября состоялись матчи 2-го тура основного раунда женской ЛЧ

Известно, какие трансферы готовит Динамо. Ищут замену ключевому игроку
Футбол | 17 октября 2025, 17:34 22
Известно, какие трансферы готовит Динамо. Ищут замену ключевому игроку
Известно, какие трансферы готовит Динамо. Ищут замену ключевому игроку

Столичный клуб намерен заменить Николая Шапаренко

Известный тренер рассказал, какое будущее у Шовковского в Динамо
Футбол | 18.10.2025, 03:02
Известный тренер рассказал, какое будущее у Шовковского в Динамо
Известный тренер рассказал, какое будущее у Шовковского в Динамо
Жирона забьет Барселоне, Сельта победит. Анонс и прогнозы на 9 тур Ла Лиги
Футбол | 17.10.2025, 11:34
Жирона забьет Барселоне, Сельта победит. Анонс и прогнозы на 9 тур Ла Лиги
Жирона забьет Барселоне, Сельта победит. Анонс и прогнозы на 9 тур Ла Лиги
Расписание и результаты матчей украинцев на турнирах ITF на 13–19.10
Теннис | 17.10.2025, 22:46
Расписание и результаты матчей украинцев на турнирах ITF на 13–19.10
Расписание и результаты матчей украинцев на турнирах ITF на 13–19.10
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
«Я – патриот, выводы сделал». Конопля – о скандале в Instagram
«Я – патриот, выводы сделал». Конопля – о скандале в Instagram
16.10.2025, 16:59 193
Футбол
Усик анонсировал свое возвращение на ринг и прокомментировал бой с Итаумой
Усик анонсировал свое возвращение на ринг и прокомментировал бой с Итаумой
16.10.2025, 17:22 1
Бокс
Эвандер ХОЛИФИЛД: «Знаете, что было бы, если бы я дрался с Усиком?»
Эвандер ХОЛИФИЛД: «Знаете, что было бы, если бы я дрался с Усиком?»
16.10.2025, 23:50
Бокс
Барселона разгромила Рому в Лиге чемпионов. Челси отгрузил 4 мяча Парижу
Барселона разгромила Рому в Лиге чемпионов. Челси отгрузил 4 мяча Парижу
16.10.2025, 06:05 1
Футбол
ЛЕОНЕНКО: «После матчей сборной Украины его цена выросла прилично»
ЛЕОНЕНКО: «После матчей сборной Украины его цена выросла прилично»
16.10.2025, 06:02
Футбол
В Италии вынесли вердикт Малиновскому после возвращения в сборную Украины
В Италии вынесли вердикт Малиновскому после возвращения в сборную Украины
16.10.2025, 03:44 1
Футбол
Аргентина на высоте. Определена финальная пара чемпионата мира U-20
Аргентина на высоте. Определена финальная пара чемпионата мира U-20
16.10.2025, 04:23 5
Футбол
Три футболиста сборной Украины готовы покинуть Динамо и Шахтер
Три футболиста сборной Украины готовы покинуть Динамо и Шахтер
17.10.2025, 09:06 15
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем