ВИДЕО. Полесье: когда сыграет Крушинский, что поразило Велетня в сборной

Перед центральным поединком 9-го тура УПЛ между «Полесьем» и «Шахтером» житомирский клуб опубликовал видео подготовки команды к матчу.

В сюжете – все детали из лагеря «Полесье»: когда на поле вернется Борис Крушинский, кто прибыл из сборной с повреждением.

Смотрите, что поразило Владислава Велетня во время работы с национальной командой и как волки настраиваются на встречу с горняками.

ВИДЕО. Полесье: когда сыграет Крушинский, что поразило Великана в сборной