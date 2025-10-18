Украина. Премьер лига18 октября 2025, 03:35 | Обновлено 18 октября 2025, 03:56
14
0
ВИДЕО. Полесье: когда сыграет Крушинский, что поразило Велетня в сборной
Житомирский клуб опубликовал видео перед топ-матчем УПЛ против Шахтера
18 октября 2025, 03:35 | Обновлено 18 октября 2025, 03:56
14
0
Перед центральным поединком 9-го тура УПЛ между «Полесьем» и «Шахтером» житомирский клуб опубликовал видео подготовки команды к матчу.
В сюжете – все детали из лагеря «Полесье»: когда на поле вернется Борис Крушинский, кто прибыл из сборной с повреждением.
Смотрите, что поразило Владислава Велетня во время работы с национальной командой и как волки настраиваются на встречу с горняками.
ВИДЕО. Полесье: когда сыграет Крушинский, что поразило Великана в сборной
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 17 октября 2025, 06:05 0
Вечером 16 октября состоялись матчи 2-го тура основного раунда женской ЛЧ
Футбол | 17 октября 2025, 17:34 22
Столичный клуб намерен заменить Николая Шапаренко
Футбол | 18.10.2025, 03:02
Футбол | 17.10.2025, 11:34
Теннис | 17.10.2025, 22:46
Комментарии 0
Популярные новости
16.10.2025, 16:59 193
16.10.2025, 17:22 1
16.10.2025, 23:50
16.10.2025, 06:05 1
16.10.2025, 06:02
16.10.2025, 03:44 1
16.10.2025, 04:23 5
17.10.2025, 09:06 15