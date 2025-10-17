Заря – Динамо. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Матч девятого тура Украинской Премьер-лиги состоится 18 октября в 15:30 по киевскому времени
18 октября состоится матч между луганской «Зарей» и киевским «Динамо» в девятом туре Украинской Премьер-лиги.
Встреча пройдет в Киеве на стадионе имени Валерия Лобановского. Главным арбитром назначен Александр Шандор.
Стартовый свисток запланирован на 15:30.
В турнирной таблице «Динамо» занимает второе место (16 очков), а «Заря» – десятая (11 баллов).
Последний раз команды встречались 11 марта в рамках 21-го тура чемпионата Украины сезона 2024/25. Тогда в Киеве была зафиксирована результативная ничья – 2:2.
«Заря» – «Динамо». Смотреть онлайн. LIVE-трансляция
