«Заря» – «Динамо». Смотреть онлайн. LIVE-трансляция

18 октября состоится матч между луганской «Зарей» и киевским «Динамо» в девятом туре Украинской Премьер-лиги.

Встреча пройдет в Киеве на стадионе имени Валерия Лобановского. Главным арбитром назначен Александр Шандор.

Стартовый свисток запланирован на 15:30.

В турнирной таблице «Динамо» занимает второе место (16 очков), а «Заря» – десятая (11 баллов).

Последний раз команды встречались 11 марта в рамках 21-го тура чемпионата Украины сезона 2024/25. Тогда в Киеве была зафиксирована результативная ничья – 2:2.

Прямую трансляцию матча можно будет посмотреть онлайн на телеканале UPL.TV, который доступен на платформе MEGOGO.

