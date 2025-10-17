Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Заря – Динамо. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Премьер-лига
Заря
18.10.2025 15:30 - : -
Динамо Киев
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
17 октября 2025, 23:50 | Обновлено 17 октября 2025, 23:53
Матч девятого тура Украинской Премьер-лиги состоится 18 октября в 15:30 по киевскому времени

ФК Динамо Киев

18 октября состоится матч между луганской «Зарей» и киевским «Динамо» в девятом туре Украинской Премьер-лиги.

Встреча пройдет в Киеве на стадионе имени Валерия Лобановского. Главным арбитром назначен Александр Шандор.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Стартовый свисток запланирован на 15:30.

В турнирной таблице «Динамо» занимает второе место (16 очков), а «Заря» – десятая (11 баллов).

Последний раз команды встречались 11 марта в рамках 21-го тура чемпионата Украины сезона 2024/25. Тогда в Киеве была зафиксирована результативная ничья – 2:2.

Прямую трансляцию матча можно будет посмотреть онлайн на телеканале UPL.TV, который доступен на платформе MEGOGO.

Смотреть трансляцию
Трансляция матча В эфире

Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
