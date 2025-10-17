СЫТНИК: «Задачи победить кровь из носу у нас не было»

Юношеская сборная Украины U-18 вернулась со сбора в Хорватии, где сине-желтые приняли участие в международном турнире с хозяевами соревнований, а также командами Швеции и Уэльса. Главный тренер команды Александр Сытник подвел итоги этого сбора и рассказал о планах на будущее.

– Александр, что получилось, а что – нет на прошедшем сборе в Хорватии?

– Этот сбор, как и предыдущий, был своего рода селекционным. Сейчас мы пригласили шестерых новых игроков, за которыми давно наблюдали, чтобы посмотреть на них на уровне международных матчей.

– С этим связана не слишком хорошая результативность команды на турнире?

– Нам не хватало сыгранности, но задачи победить кровь из носу у нас не было. Мы хотели дать возможность проявить себя всем футболистам. Тот же Иван Андрейко, который долго восстанавливался после травмы крестообразных связок, ещё не в лучшей форме, но не дать ему игрового времени мы не могли, поскольку знаем его потенциал.

В целом тренерский штаб получил информацию не только об игровых качествах исполнителей, ведь мы понимали, кого вызываем. Нам было важно увидеть отношение ребят к процессу, как они воспринимают информацию, как готовы к конкуренции.

– Матчи против Хорватии, Уэльса и Швеции показали наши слабые стороны?

– Конечно. Мы остались довольны этими поединками. Состав участников турнира был сильным. Швеция оказалась сбалансированной командой, Уэльс выглядел неплохо, разве что первый матч у него не задался. А юношеские сборные Хорватии всегда высокого уровня.

Снова же, мы получили достаточно информации о своей команде. И могу сказать, что не все наши футболисты показали то отношение к работе, которое хотел видеть тренерский штаб. Будем анализировать ситуацию, чтобы впредь не повторять ошибок, допущенных на прошлом сборе, и выходить на другой уровень ответственности.

– Когда планируется следующий сбор этой сборной?

– Если ничего не изменится, в феврале мы проведём два товарищеских матча со сборной Италии. И будем уже наигрывать костяк команды к официальным матчам, которые начнутся осенью следующего года.

Отметим, что на товарищеском турнире в Хорватии сборная Украины U-18 уступила хозяевам (0:2) и Швеции (0:2), а также обыграла Уэльс (1:0).