Зинченко, Миколенко, Цыганков, Ванат, Довбик: Топ матчей уик-энда

После международной паузы внимание болельщиков снова сосредоточено на клубных соревнованиях. Футбольный уик-энд 18–19 октября обещает быть насыщенным для украинских фанов, ведь впереди четыре поединка топ-чемпионатов, где могут проявить себя украинские легионеры. У Favbet уже открыли линии на все матчи и проанализировали шансы команд.

Зинченко и «Ноттингем Форест» против «Челси»

Поединок на "Сити Граунд" станет серьезным испытанием для "Ноттингем Форест" в противостоянии с грандом английского футбола "Челси". Хотя лондонцы переживают перестройку, класс игроков в составе «синих» все еще делает их фаворитом встречи.

Украинский защитник Александр Зинченко в этом сезоне стал одним из лидеров «Ноттингема». После летнего перехода из Арсенала он быстро завоевал место в основе и приносит команде пользу своей универсальностью и опытом.

Даже в матчах, где результат для «лесников» неутешителен, Зинченко демонстрирует надежную игру: например, недавно он отыграл все 90 минут и был одним из самых заметных на поле, несмотря на минимальное поражение его команды. Сейчас «Форест» балансирует в нижней части таблицы, и завоевать очки против «Челси» будет очень важно.

Букмекеры склоняются к предпочтению гостей. Согласно коэффициентам Favbet, шансы «Челси» на победу оценены примерно в 1.96, тогда как успех «Ноттингема» имеет коэффициент 3.65 (ничья определена показателем 3.95). То есть, лондонцы – явный фаворит по прогнозам аналитиков.

Главная интрига: сможет ли Зинченко своей игрой зарядить партнеров на сенсационный результат против одного из лидеров Премьер-лиги? Ожидаем от Александра ярких подключений в атаку и лидерских действий в обороне, которые могут помочь «Ноттингему» дать бой именитому оппоненту.

Миколенко и "Эвертон" против "Манчестер Сити"

Действующий чемпион Англии «Манчестер Сити» будет принимать на своем поле крепкий, но нестабильный в этом сезоне «Эвертон». Для горожан это очередной шаг в погоне за лидерством, в то время как ливерпульский клуб борется за место в середине таблицы.

Украинский защитник Виталий Миколенко стабильно выходит в стартовом составе ирисок и является важной фигурой слева в защите. В текущем сезоне он демонстрирует надежную игру – без лишнего блеска, но с максимальной самоотдачей.

Миколенко уверенно действует один в один и добавляет команде дисциплины в обороне, что особенно пригодится в матче против звездной атаки «Сити». Впереди у него дуэли с взрывными фланговыми игроками хозяев, и от игры Виталия во многом будет зависеть, сможет ли «Эвертон» удержать натиск чемпиона.

Аналитики Favbet практически не оставляют гостям шансов: коэффициент на победу «Ман Сити» составляет около 1.40, в то время как потенциальный успех «Эвертона» оценен в высокие 7.60. Ничейный результат также выглядит маловероятным (коэффициент ~5.10).

Таким образом, команда Жусепа Гвардиолы – безоговорочный фаворит встречи. Для Николенко и его партнеров это вызов максимальной сложности: противостоять Эрлингу Голланду и компании. Главный вопрос: сможет ли Виталий проявить свои лучшие качества под таким давлением? Даже если "Эвертону" не удастся создать сенсацию, уверенная игра Миколенко против топ-нападающих станет положительным сигналом для болельщиков сборной Украины.

Цыганков, Ванат и «Жирона» против «Барселоны»

Каталонское дерби между «Барселоной» и «Жироной» этого тура привлекает благодаря украинским легионерам в составе гостей. «Барса» традиционно борется за вершину турнирной таблицы, а вот «Жирона» переживает непростые времена – команда отстает в Ла Лиге. Несмотря на статус аутсайдера, именно в «Жироне» выступает сразу несколько украинцев.

Виктор Цыганков является одним из ключевых игроков команды, однако нынешнюю осень ему портят травмы — он получил повреждение еще в августе и до сих пор набирает кондиции. Впрочем, недавно украинец уже получил разрешение вернуться к тренировкам, поэтому есть шанс, что мы все же увидим его в заявке этого матча.

Пока Цыганков восстанавливается, свой шанс у Примери получает молодой форвард Владислав Ванат, перебравшийся летом в Испанию. 23-летний нападающий уже успел отличиться дебютными голами за новый клуб и стремится закрепиться в основе. В последних матчах Ванат даже выходил в стартовом составе, ведь другие украинцы «Жироны» были недоступны: в недавнем поединке Владислав появился на поле, тогда как Цыганков оставался в запасе из-за травмы.

Для молодого нападающего предстоящая игра – возможность проверить свои силы против гранда и заявить о себе на весь мир.

Бесспорно, "Барселона" подойдет к матчу в роли явного фаворита. Favbet дает на победу каталонцев коэффициент примерно 1.17, в то время как вера в викторию «Жироны» минимальна – около 12.50; ничья оценена показателем 9.20. Разница в классе между командами подтверждается и этими цифрами.

Для украинских поклонников интрига заключается в том, смогут ли наши легионеры проявить себя на Олимпийском стадионе в Барселоне. От Цыганкова ждут яркой игры, если он будет готов выйти на поле, а Ванат попытается использовать свой шанс и потревожить защиту именитого соперника. Даже в сверхсложном матче у украинского дуэта есть возможность оставить след — если не голом или ассистом, то как минимум самоотверженной игрой против чемпиона Испании.

Артём Довбик и «Рома» против «Интера»

Центральный матч тура в итальянской Серии A – битва столичной «Ромы» и миланского «Интера». Противостояние двух грандов само по себе интригует, но украинским болельщикам этот поединок интересен вдвое больше из-за форварда «Ромы» Артема Довбика.

Наш нападающий перебрался в Рим в 2024 году и постепенно осваивается в новом чемпионате. Тренер «волков» Джан Пьеро Гасперини в этом сезоне склонен давать украинцу больше шансов — Довбик все чаще выходит в стартовом составе и благодарит за доверие качественную атакующую игру.

Успехи Драбинка придают уверенность как ему самому, так и римской публике, возлагающей большие надежды на украинского бомбардира. Довбик был известен своей результативностью в Испании, поэтому теперь пора проявить бомбардирское дарование и в Италии. Матч против «Интера» – идеальная возможность закрепить свой статус: гол в ворота такого соперника сделает Артема настоящим любимцем трибун.

По оценкам Favbet, легкой прогулки ни для одной из команд не ожидается. Небольшое преимущество в коэффициентах отдается гостям: вероятность победы "Интера" аналитики оценивают показателем 2.50, тогда как выигрыш "Ромы" имеет коэффициент 3.00 (ничья - около 3.25).

По сути букмекеры прогнозируют упорную борьбу. Для Довбика и его партнеров этот матч станет проверкой амбиций: «Рома» стремится доказать конкурентоспособность в погоне за скудетто, а Артем показать себя в дуэлях с сильнейшими защитниками лиги. Поэтому украинские болельщики, безусловно, будут держать кулаки за Довбика.

В ожидании яркого уик-энда

Матчи этого уикенда обещают много интересного как нейтральным поклонникам футбола, так и тем, кто внимательно следит за успехами украинских легионеров. Зинченко против титулованного «Челси», Миколенко на фоне машиноподобного «Ман Сити», украинский дуэт в противостоянии с «Барсой» и бомбардирские амбиции Довбика в игре с «Интером» — каждая из этих историй стоит особого внимания. Между тем, на Favbet уже сейчас можно сделать прогнозы на успехи украинцев и их команд, а также пересмотреть детальную аналитику каждого матча — от текущей формы команд до истории предыдущих встреч.

