Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Рух – Кривбасс. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Премьер-лига
Рух Львов
18.10.2025 13:00 - : -
Кривбасс
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
18 октября 2025, 10:22 |
41
0

Рух – Кривбасс. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Команды сыграют матч 9 тура УПЛ

18 октября 2025, 10:22 |
41
0
Рух – Кривбасс. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Рух

В субботу, 18 октября, львовский Рух на домашнем стадионе сыграет против криворожского Кривбасса. Матч пройдет в рамках девятого тура Украинской Премьер-лиги.

Матч пройдет на стадионе «Львов-Арена». Главным арбитром встречи назначен украинский арбитр Алексей Деревинский. Стартовый свисток раздастся в 13:00 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

В нынешнем сезоне Украинской Премьер-лиги Кривбасс занимает третье место турнирной таблицы, имея в своем активе 16 зачетных пунктов после 8 сыгранных матчей. Рух находится на 14 строчке с 6 баллами.

Рух – Кривбасс. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Рух – Кривбасс
Смотреть трансляцию
Трансляция матча В эфире

Favbet
Лицензия КРАИЛ № 433 от 13.12.2022
Сделать ставку Зробити ставку
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
По теме:
Федык и ван Леувен определились со составами на матч Рух – Кривбасс в УПЛ
Дебютант Оболони: «Сыграть в УПЛ – это была моя детская мечта»
Вторая лига. 14-й тур, 18 октября. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Кривбасс Кривой Рог Рух Львов Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Рух - Кривбасс смотреть онлайн
Олег Вахоцкий
Олег Вахоцкий Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Известно, какие трансферы готовит Динамо. Ищут замену ключевому игроку
Футбол | 17 октября 2025, 17:34 22
Известно, какие трансферы готовит Динамо. Ищут замену ключевому игроку
Известно, какие трансферы готовит Динамо. Ищут замену ключевому игроку

Столичный клуб намерен заменить Николая Шапаренко

Три-триллер. ПСЖ с Забарным совершил камбек и спас игру со Страсбургом
Футбол | 17 октября 2025, 23:59 14
Три-триллер. ПСЖ с Забарным совершил камбек и спас игру со Страсбургом
Три-триллер. ПСЖ с Забарным совершил камбек и спас игру со Страсбургом

Украинский защитник Эдуард Соболь был заявлен в резерве гостей

Моуриньо раскритиковал Бенфику за игру, где Судаков отдал ассист
Футбол | 18.10.2025, 11:32
Моуриньо раскритиковал Бенфику за игру, где Судаков отдал ассист
Моуриньо раскритиковал Бенфику за игру, где Судаков отдал ассист
Полесье – Шахтер. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Футбол | 18.10.2025, 07:15
Полесье – Шахтер. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Полесье – Шахтер. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Клуб АПЛ нацелился на Лунина. В Реале приняли решение
Футбол | 17.10.2025, 12:20
Клуб АПЛ нацелился на Лунина. В Реале приняли решение
Клуб АПЛ нацелился на Лунина. В Реале приняли решение
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
«Я – патриот, выводы сделал». Конопля – о скандале в Instagram
«Я – патриот, выводы сделал». Конопля – о скандале в Instagram
16.10.2025, 16:59 208
Футбол
Игрок Шахтера поставил лайк видео с жириновским. Уже дал комментарий
Игрок Шахтера поставил лайк видео с жириновским. Уже дал комментарий
16.10.2025, 13:54 80
Футбол
УОРРЕН: «Этот боксер мог стать легендой, но он растратил свой талант»
УОРРЕН: «Этот боксер мог стать легендой, но он растратил свой талант»
17.10.2025, 00:47
Бокс
Футбольный уик-энд с Ярославом Перканюком
Футбольный уик-энд с Ярославом Перканюком
17.10.2025, 10:50
Футбол
Реал на выезде переиграл ПСЖ в Лиге чемпионов, Арсенал одолел Бенфику
Реал на выезде переиграл ПСЖ в Лиге чемпионов, Арсенал одолел Бенфику
17.10.2025, 06:05
Футбол
Фабио КАПЕЛЛО: «Этот украинец не является игроком топ-уровня»
Фабио КАПЕЛЛО: «Этот украинец не является игроком топ-уровня»
16.10.2025, 09:54 12
Футбол
Претендент на должность мэра Киева? Усик обратился к Виталию Кличко
Претендент на должность мэра Киева? Усик обратился к Виталию Кличко
16.10.2025, 20:05 1
Бокс
Украинский клуб получит техническое поражение. Команда отказалась играть
Украинский клуб получит техническое поражение. Команда отказалась играть
16.10.2025, 21:06 4
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем