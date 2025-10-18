Рух – Кривбасс. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Команды сыграют матч 9 тура УПЛ
В субботу, 18 октября, львовский Рух на домашнем стадионе сыграет против криворожского Кривбасса. Матч пройдет в рамках девятого тура Украинской Премьер-лиги.
Матч пройдет на стадионе «Львов-Арена». Главным арбитром встречи назначен украинский арбитр Алексей Деревинский. Стартовый свисток раздастся в 13:00 по киевскому времени.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
В нынешнем сезоне Украинской Премьер-лиги Кривбасс занимает третье место турнирной таблицы, имея в своем активе 16 зачетных пунктов после 8 сыгранных матчей. Рух находится на 14 строчке с 6 баллами.
Рух – Кривбасс. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
|
Лицензия КРАИЛ № 433 от 13.12.2022Сделать ставку Зробити ставку
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Столичный клуб намерен заменить Николая Шапаренко
Украинский защитник Эдуард Соболь был заявлен в резерве гостей