В субботу, 18 октября, львовский Рух на домашнем стадионе сыграет против криворожского Кривбасса. Матч пройдет в рамках девятого тура Украинской Премьер-лиги.

Матч пройдет на стадионе «Львов-Арена». Главным арбитром встречи назначен украинский арбитр Алексей Деревинский. Стартовый свисток раздастся в 13:00 по киевскому времени.

В нынешнем сезоне Украинской Премьер-лиги Кривбасс занимает третье место турнирной таблицы, имея в своем активе 16 зачетных пунктов после 8 сыгранных матчей. Рух находится на 14 строчке с 6 баллами.

Рух – Кривбасс. Смотреть онлайн. LIVE трансляция