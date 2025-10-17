Мичел прокомментировал возвращение Цыганкова в заявку Жироны

Испанский тренер «Жироны» Мичел прокомментировал возвращение украинского вингера Виктора Цыганкова в заявку команды перед матчем с «Барселоной»:

«С ними (прим. – Виктором Цыганковым и Абелем Руисом) все в порядке. На самом деле они прошли через сложный процесс, но постепенно возвращаются к своей лучшей форме. Они важные игроки для нас.

Я общался с ними об их самочувствии, чтобы они знали – мы рядом. Надеюсь, что после сегодняшнего дня они смогут быть с нами в привычном режиме».

Встреча «Барселоны» и «Жироны» состоится 18 октября в 17:15 по киевскому времени.