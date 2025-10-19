Источник: Реброву нашли замену. Это тренер, который выиграл Лигу чемпионов

Греческий «Панатинаикос» готов отказаться от идеи назначения на должность главного тренера наставника сборной Украины Сергея Реброва.

По информации греческих СМИ, 65-летний испанский тренер Рафаэль Бенитес находится в Афинах, где согласовывает последние детали контракта с президентом «Панатинаикоса» Яннисом Алафузосом.

Ожидается, что клуб предложит ему контракт на 2,5 года с зарплатой около 5 млн евро в год. Осталось только подписать документы.

Бентиес за карьеру тренировал такие известные клубы, как «Реал» и «Челси», а в 2005 году выиграл с «Ливерпулем» Лигу чемпионов.

Ранее главный тренер сборной Украины Сергей Ребров отреагировал на слухи об интересе со стороны греческого «Панатинаикоса».