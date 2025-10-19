Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Источник: Реброву нашли замену. Это тренер, который выиграл Лигу чемпионов
Сборная УКРАИНЫ
19 октября 2025, 00:30 |
794
1

Источник: Реброву нашли замену. Это тренер, который выиграл Лигу чемпионов

«Панатинаикос» может скоро возглавить Рафаэль Бенитес

19 октября 2025, 00:30 |
794
1 Comments
Источник: Реброву нашли замену. Это тренер, который выиграл Лигу чемпионов
Getty Images/Global Images Ukraine. Рафаэль Бенитес

Греческий «Панатинаикос» готов отказаться от идеи назначения на должность главного тренера наставника сборной Украины Сергея Реброва.

По информации греческих СМИ, 65-летний испанский тренер Рафаэль Бенитес находится в Афинах, где согласовывает последние детали контракта с президентом «Панатинаикоса» Яннисом Алафузосом.

Ожидается, что клуб предложит ему контракт на 2,5 года с зарплатой около 5 млн евро в год. Осталось только подписать документы.

Бентиес за карьеру тренировал такие известные клубы, как «Реал» и «Челси», а в 2005 году выиграл с «Ливерпулем» Лигу чемпионов.

Ранее главный тренер сборной Украины Сергей Ребров отреагировал на слухи об интересе со стороны греческого «Панатинаикоса».

По теме:
Наставником Зинченко в Ноттингем Форест может стать экс-тренер зенита
Назван наиболее вероятный соперник Украины в плей-офф отбора на ЧМ-2026
ФОТО. Милота дня. Лунин покорил сердца фанов Реала одним поступком
Панатинаикос Рафаэль Бенитес Сергей Ребров сборная Украины по футболу назначение тренера ЧМ-2026 по футболу
Дмитрий Олейник Источник: Sport24.gr
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Аргентинская связка. Атлетико оформил пятую подряд домашнюю победу
Футбол | 18 октября 2025, 23:58 0
Аргентинская связка. Атлетико оформил пятую подряд домашнюю победу
Аргентинская связка. Атлетико оформил пятую подряд домашнюю победу

Мадридский клуб посилил «Осасуну» – 1:0

Леоненко дал совет Ярмоленко: «Если ты такое творишь...»
Футбол | 18 октября 2025, 10:49 6
Леоненко дал совет Ярмоленко: «Если ты такое творишь...»
Леоненко дал совет Ярмоленко: «Если ты такое творишь...»

Виктор считает, что Андрею следует завершать профессиональную карьеру

Расписание и результаты матчей украинцев на турнирах ITF на 13–19.10
Теннис | 18.10.2025, 23:24
Расписание и результаты матчей украинцев на турнирах ITF на 13–19.10
Расписание и результаты матчей украинцев на турнирах ITF на 13–19.10
Решение принято. Ломаченко отреагировал на бой против Мэнни Пакьяо
Бокс | 18.10.2025, 08:06
Решение принято. Ломаченко отреагировал на бой против Мэнни Пакьяо
Решение принято. Ломаченко отреагировал на бой против Мэнни Пакьяо
Луис ЭНРИКЕ: «Он провел очень хороший матч. Мы очень верим в него»
Футбол | 18.10.2025, 08:14
Луис ЭНРИКЕ: «Он провел очень хороший матч. Мы очень верим в него»
Луис ЭНРИКЕ: «Он провел очень хороший матч. Мы очень верим в него»
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
antt
Одне з пояснень: хай подякує Маліновському
Ответить
0
Популярные новости
Луис Энрике принял решение по Забарному после его возвращения из сборной
Луис Энрике принял решение по Забарному после его возвращения из сборной
17.10.2025, 07:18 1
Футбол
Клуб АПЛ нацелился на Лунина. В Реале приняли решение
Клуб АПЛ нацелился на Лунина. В Реале приняли решение
17.10.2025, 12:20 5
Футбол
Александр УСИК: «О Боже, ты что, мы же здесь родились!»
Александр УСИК: «О Боже, ты что, мы же здесь родились!»
18.10.2025, 06:42
Бокс
Снова нефартовая концовка. Заря сыграла вничью с Динамо
Снова нефартовая концовка. Заря сыграла вничью с Динамо
18.10.2025, 17:27 83
Футбол
Ассист Судакова. Бенфика переиграла Шавеш и вышла в 1/16 финала Кубка
Ассист Судакова. Бенфика переиграла Шавеш и вышла в 1/16 финала Кубка
17.10.2025, 23:23 2
Футбол
Назван наиболее вероятный соперник Украины в плей-офф отбора на ЧМ-2026
Назван наиболее вероятный соперник Украины в плей-офф отбора на ЧМ-2026
18.10.2025, 06:44 1
Футбол
Динамо нашло нового форварда. Трансфер планируется на зиму
Динамо нашло нового форварда. Трансфер планируется на зиму
17.10.2025, 13:30 38
Футбол
УОРРЕН: «Этот боксер мог стать легендой, но он растратил свой талант»
УОРРЕН: «Этот боксер мог стать легендой, но он растратил свой талант»
17.10.2025, 00:47
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем