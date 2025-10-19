Источник: Реброву нашли замену. Это тренер, который выиграл Лигу чемпионов
«Панатинаикос» может скоро возглавить Рафаэль Бенитес
Греческий «Панатинаикос» готов отказаться от идеи назначения на должность главного тренера наставника сборной Украины Сергея Реброва.
По информации греческих СМИ, 65-летний испанский тренер Рафаэль Бенитес находится в Афинах, где согласовывает последние детали контракта с президентом «Панатинаикоса» Яннисом Алафузосом.
Ожидается, что клуб предложит ему контракт на 2,5 года с зарплатой около 5 млн евро в год. Осталось только подписать документы.
Бентиес за карьеру тренировал такие известные клубы, как «Реал» и «Челси», а в 2005 году выиграл с «Ливерпулем» Лигу чемпионов.
Ранее главный тренер сборной Украины Сергей Ребров отреагировал на слухи об интересе со стороны греческого «Панатинаикоса».
