Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Не верит в Забарного? Милевский удивил прогнозом на матч ПСЖ – Страсбург
Франция
17 октября 2025, 15:36 |
340
0

Не верит в Забарного? Милевский удивил прогнозом на матч ПСЖ – Страсбург

Артем считает, что парижский гранд забьет в ворота соперника, но и пропустит в свои

17 октября 2025, 15:36 |
340
0
Не верит в Забарного? Милевский удивил прогнозом на матч ПСЖ – Страсбург
Instagram. Артем Милевский

В пятницу, 17 октября, состоится матч восьмого тура французской Лиги 1 между ПСЖ, за который выступает защитник сборной Украины Илья Забарный, и Страсбургом.

Бывший форвард национальной сборной Украины Артем Милевский, активно увлекающийся ставками на спорт, сделал прогноз на матч ПСЖ – Страсбург. Артем считает, что обе команды в этом матче отметятся голами. Победителя этого матча Артём не назвал.

«Международная пауза закончилась и мы наконец-то возвращаемся в клубный футбол⚽️», – написал Артем.

Матч ПСЖ – Страсбург запланирован на пятницу, 17 октября. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по киевскому времени. Илья Забарный уже узнал свою судьбу на предстоящий поединок.

По теме:
Где Забарный? ПСЖ опубликовал заявку на матч чемпионата против Страсбурга
ПСЖ – Страсбург. Забарный против Соболя. Смотреть онлайн LIVE
ПСЖ – Страсбург. Прогноз и анонс на матч чемпионата Франции
Артем Милевский ПСЖ Страсбург Лига 1 (Франция) Илья Забарный
Олег Вахоцкий Источник: Telegram
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

УАФ обратилась в УЕФА из-за незаконной интеграции клубов в футбол рф
Футбол | 17 октября 2025, 15:15 2
УАФ обратилась в УЕФА из-за незаконной интеграции клубов в футбол рф
УАФ обратилась в УЕФА из-за незаконной интеграции клубов в футбол рф

Украинская ассоциация направила письмо Союзу европейских футбольных ассоциаций

Реал на выезде переиграл ПСЖ в Лиге чемпионов, Арсенал одолел Бенфику
Футбол | 17 октября 2025, 06:05 0
Реал на выезде переиграл ПСЖ в Лиге чемпионов, Арсенал одолел Бенфику
Реал на выезде переиграл ПСЖ в Лиге чемпионов, Арсенал одолел Бенфику

Вечером 16 октября состоялись матчи 2-го тура основного раунда женской ЛЧ

Усик анонсировал свое возвращение на ринг и прокомментировал бой с Итаумой
Бокс | 16.10.2025, 17:22
Усик анонсировал свое возвращение на ринг и прокомментировал бой с Итаумой
Усик анонсировал свое возвращение на ринг и прокомментировал бой с Итаумой
«Я – патриот, выводы сделал». Конопля – о скандале в Instagram
Футбол | 16.10.2025, 16:59
«Я – патриот, выводы сделал». Конопля – о скандале в Instagram
«Я – патриот, выводы сделал». Конопля – о скандале в Instagram
Экс-полузащитник Шахтера: «Некоторые игроки Динамо оторвались от земли»
Футбол | 17.10.2025, 07:50
Экс-полузащитник Шахтера: «Некоторые игроки Динамо оторвались от земли»
Экс-полузащитник Шахтера: «Некоторые игроки Динамо оторвались от земли»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Кто для сине-желтых? Возможные соперники Украины в плей-офф отбора ЧМ
Кто для сине-желтых? Возможные соперники Украины в плей-офф отбора ЧМ
16.10.2025, 06:23 48
Футбол
Рой ДЖОНС: «Мы не должны говорить, кто величайший боксер. Это уже факт»
Рой ДЖОНС: «Мы не должны говорить, кто величайший боксер. Это уже факт»
16.10.2025, 04:32
Бокс
Барселона разгромила Рому в Лиге чемпионов. Челси отгрузил 4 мяча Парижу
Барселона разгромила Рому в Лиге чемпионов. Челси отгрузил 4 мяча Парижу
16.10.2025, 06:05 1
Футбол
В деле замешан Забарный. В ПСЖ возмущены скандальным заявлением Сафонова
В деле замешан Забарный. В ПСЖ возмущены скандальным заявлением Сафонова
15.10.2025, 18:20 11
Футбол
Стало известно, когда Александр Усик вернется на ринг
Стало известно, когда Александр Усик вернется на ринг
16.10.2025, 02:45
Бокс
Эвандер ХОЛИФИЛД: «Знаете, что было бы, если бы я дрался с Усиком?»
Эвандер ХОЛИФИЛД: «Знаете, что было бы, если бы я дрался с Усиком?»
16.10.2025, 23:50
Бокс
ЛЕОНЕНКО: «После матчей сборной Украины его цена выросла прилично»
ЛЕОНЕНКО: «После матчей сборной Украины его цена выросла прилично»
16.10.2025, 06:02
Футбол
Претендент на должность мэра Киева? Усик обратился к Виталию Кличко
Претендент на должность мэра Киева? Усик обратился к Виталию Кличко
16.10.2025, 20:05 1
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем