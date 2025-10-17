Не верит в Забарного? Милевский удивил прогнозом на матч ПСЖ – Страсбург

В пятницу, 17 октября, состоится матч восьмого тура французской Лиги 1 между ПСЖ, за который выступает защитник сборной Украины Илья Забарный, и Страсбургом.

Бывший форвард национальной сборной Украины Артем Милевский, активно увлекающийся ставками на спорт, сделал прогноз на матч ПСЖ – Страсбург. Артем считает, что обе команды в этом матче отметятся голами. Победителя этого матча Артём не назвал.

«Международная пауза закончилась и мы наконец-то возвращаемся в клубный футбол⚽️», – написал Артем.

Матч ПСЖ – Страсбург запланирован на пятницу, 17 октября. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по киевскому времени. Илья Забарный уже узнал свою судьбу на предстоящий поединок.