Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Полтава – Оболонь. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Премьер-лига
Полтава
17.10.2025 15:30 - : -
Оболонь
Украина. Премьер лига
17 октября 2025, 13:30 | Обновлено 17 октября 2025, 13:52
Полтава – Оболонь. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча девятого тура Украинской Премьер-лиги

ФК Оболонь

В пятницу, 17 октября, состоится матч девятого тура Украинской Премьер-лиги между «Полтавой» и «Оболонью».

Команды сыграют на стадионе «Зирка» в городе Кропивницком. Встреча начнется в 15:30 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

После восьми сыгранных матчей «Полтава» набрала четыре очка и расположилась на 15-м месте, «Оболонь» с десятью очками – 10-я.

Прямую трансляцию поединка можно просмотреть онлайн на телеканале UPL.TV, который доступен на платформах MEGOGO, Setanta, Киевстар ТБ.

Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Оболонь Киев Полтава - Оболонь Полтава смотреть онлайн
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
