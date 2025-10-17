Бывшего полузащитника Шахтера не удивит победа Полесья над горняками
Алексей Полянский считает, что шансы соперников в этом противостоянии равны
Завтра, 18 октября в украинской Премьер-лиге состоится центральный матч тура. В нем встретятся четвертая («Полесье») и первая («Шахтер») команды чемпионата.
Это поединок будет, так сказать, за шесть очков, поскольку житомирян и донетчан в турнирной таблице разделяет всего два очка. Есть ли фаворит в этой паре сайту Sport.ua эксклюзивно рассказал бывший полузащитник «горняков» Алексей Полянский.
– За последние пару сезонов «Полесье» зарекомендовало себя с неплохой стороны, – сказал Полянский. – Сейчас команду возглавил хороший тренерский штаб, где все футбольные люди. Кто бы что ни говорил, но у «Шахтера» перестройка продолжается, поэтому верю, что нас ждет захватывающий поединок, так называемая, шахматная партия.
Это две команды, которые сейчас более-менее стабильно выступают в чемпионате. И если житомиряне окажутся сильнее, для меня это не станет сенсацией или неожиданностью. В этой паре шансы на победу соперников я расцениваю, как 50 на 50.
Стартовый свисток арбитра поединка в Житомире будет дан – в 18:00.
