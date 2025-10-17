Неожиданный вариант. Ман Юнайтед нацелился на форварда из Саудовской Аравии

Итальянский форвард «Аль-Кадисия» Матео Ретеги привлекает внимание «Манчстер Юнайтед». Об этом сообщает Telegrafi.

По информации источника, английский гранд рассматривает 26-летнего футболиста как одну из опций усиления линии атаки.

В текущем сезоне Матео Ретеги провел пять матчей на клубном уровне во всех турнирах, в которых отличился тремя забитыми мячами. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 45 миллионов евро.

Матео Ретеги перешел в «Аль-Кадисию» из «Аталанты» летом 2025 года за 68 миллионов евро.

Ранее сообщалось о том, что «Манчестер Юнайтед» нашел три кандидатуры для усиления полузащиты.