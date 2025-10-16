Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Модрич вернется в Испанию после успешных переговоров с именитым клубом
Испания
Модрич вернется в Испанию после успешных переговоров с именитым клубом

Хорватский полузащитник станет тренером молодежной команды мадридского «Реала»

Getty Images/Global Images Ukraine. Лука Модрич

Полузащитник итальянского «Милана» и сборной Хорватии Лука Модрич планирует вернуться в мадридский «Реал», в котором он выступал с 2012 по 2025 год.

Опытный 40-летний хорватский футболист провел разговор с президентом королевского клуба, в ходе которого Флорентино Перес предложил игроку должность тренера молодежной команды. Сообщается, что Лука готов к этой работе и согласился приехать в Испанию.

Контракт Модрича с «Миланом» истекает в июне 2026 года, после чего футболист планирует сыграть на чемпионате мира в составе сборной Хорватии. Ветеран завершит профессиональную карьеру после мундиаля, возьмет небольшую паузу и приступит к получению тренерской лицензии, чтобы принять предложение «Реала».

В нынешнем сезоне Модрич провел 13 матчей во всех турнирах, в которых забил один гол и отдал одну результативную передачу. «Милан» набрал 13 баллов после шести туров и занимает третье место в турнирной таблице Серии А.

По теме:
Серхио АГУЭРО: «Его начало карьеры заслуживает двойного восхищения»
ОФИЦИАЛЬНО. Украинский форвард получил нового тренера в итальянском клубе
Серьезные потери. Два суперзвезды Барселоны пропустят Эль-Классико
чемпионат Испании по футболу Ла Лига чемпионат Италии по футболу Серия A Милан Реал Мадрид Лука Модрич Флорентино Перес
Николай Титюк Источник: DefensaCentral
