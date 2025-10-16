Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Известный тренер пояснил, почему Ребров – оптимальный выбор для сборной
Украина. Первая лига
16 октября 2025, 19:46
Известный тренер пояснил, почему Ребров – оптимальный выбор для сборной

Рябоконь дал оценку работе Сергея Реброва

Getty Images/Global Images Ukraine. Сергей Ребров

Украинский тренер Александр Рябоконь, известный по работе в «Десне», эксклюзивно для Sport.ua оценил шансы нашей сборной пробиться на ЧМ-2026:

– Считаю, что дискуссия, которая разгорелась в октябре в СМИ относительно возможной отставки тренера сборной Украины Сергея Реброва, больше повредила главной команде страны.

Были объективные и субъективные причины неудачного старта подопечных Реброва в отборе на ЧМ, но ведь это не повод все кардинально менять. Тем более, что украинская нация всегда отличалась сплоченностью в трудную минуту, взвешенностью в принятии решений. К счастью, до поспешных выводов дело не пришло. Руководство УАФ и сам Ребров сохраняли хладнокровие и все осталось на своих местах. По-моему, именно отличный микроклимат в сборной, когда доверие помогло украинцам избежать потерь в октябрьских спаренных поединках, несмотря на отсутствие из-за травм нескольких лидеров.

Что интересно, сразу же прекратились разговоры о необходимости увольнения Сергея Станиславовича. По моему мнению, именно Ребров является оптимальным вариантом для руководства сборной, ведь ему опыта не занимать, он пользуется авторитетом в футбольном мире. Хотя, конечно, без поддержки даже ему не обойтись.

Убежден, что тренерский талант Реброва должен помочь его подопечным продемонстрировать все свои лучшие качества и завоевать путевку на мировой форум.

Максим Коваленко
Максим Коваленко Sport.ua
