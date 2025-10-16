75 миллионов евро. Манчестер Сити готовит трансфер полузащитника
Эллиот Андерсон привлекает внимание нескольких грандов АПЛ
Английской полузащитник «Ноттингем Форест» Эллиот Андерсон привлекает внимание «Манчестер Сити». Об этом сообщает Deila Express.
По информации источника, «горожане» готовят предложение в размере 75 миллионов евро за 22-летнего игрока. Англичанина планируют подписать летом, при этом ожидается серьезная конкуренция со стороны «Челси». «Манчестер Юнайтед» также интересуется хавбеком.
В текущем сезоне Эллиот Андерсон провел девять матчей на клубном уровне, в которых отличился одной голевой передачей. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 32 миллиона евро.
Ранее сообщалось о том, что Ламин Ямаль привлекает внимание «Манчестер Сити».
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Представитель страны 404 выразил недовольство своим положением
В «Шахтер» сватают Турала Байрамова из «Карабаха»