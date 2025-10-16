Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. 75 миллионов евро. Манчестер Сити готовит трансфер полузащитника
Англия
16 октября 2025, 16:42 | Обновлено 16 октября 2025, 16:43
75 миллионов евро. Манчестер Сити готовит трансфер полузащитника

Эллиот Андерсон привлекает внимание нескольких грандов АПЛ

16 октября 2025, 16:42 | Обновлено 16 октября 2025, 16:43
75 миллионов евро. Манчестер Сити готовит трансфер полузащитника
Getty Images/Global Images Ukraine. Эллиот Андерсон

Английской полузащитник «Ноттингем Форест» Эллиот Андерсон привлекает внимание «Манчестер Сити». Об этом сообщает Deila Express.

По информации источника, «горожане» готовят предложение в размере 75 миллионов евро за 22-летнего игрока. Англичанина планируют подписать летом, при этом ожидается серьезная конкуренция со стороны «Челси». «Манчестер Юнайтед» также интересуется хавбеком.

В текущем сезоне Эллиот Андерсон провел девять матчей на клубном уровне, в которых отличился одной голевой передачей. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 32 миллиона евро.

Ранее сообщалось о том, что Ламин Ямаль привлекает внимание «Манчестер Сити».

Эллиот Андерсон Манчестер Сити Челси Манчестер Юнайтед трансферы АПЛ трансферы Ноттингем Форест
Даниил Кирияка Источник: Daily Express
