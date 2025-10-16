75 миллионов евро. Манчестер Сити готовит трансфер полузащитника

Английской полузащитник «Ноттингем Форест» Эллиот Андерсон привлекает внимание «Манчестер Сити». Об этом сообщает Deila Express.

По информации источника, «горожане» готовят предложение в размере 75 миллионов евро за 22-летнего игрока. Англичанина планируют подписать летом, при этом ожидается серьезная конкуренция со стороны «Челси». «Манчестер Юнайтед» также интересуется хавбеком.

В текущем сезоне Эллиот Андерсон провел девять матчей на клубном уровне, в которых отличился одной голевой передачей. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 32 миллиона евро.

Ранее сообщалось о том, что Ламин Ямаль привлекает внимание «Манчестер Сити».