16 октября, в полуфинале турнира Six Kings Slam свою встречу проведут Янник Синнер (АТР 2) и Новак Джокович (АТР 5).

Встреча начнется в 21:00 по киевскому времени.

Sport.ua вместе с betking анонсирует предстоящий поединок!

Янник Синнер

Итальянец провел нелегкий сезон, самая неприятная часть была связана с дисквалификацией. Хотя Синнер играл хорошо, ведь сумел пробиться во все четыре финала мейджоров, выиграв два из них, а именно открытый чемпионат Австралии и Уимблдон. Также стоит отметить, что итальянец сумел завоевать титул в Пекине.

Синнер потерял статус первой ракетки мира, это случилось, когда он уступил в финале US Open. Спортсмен выиграл первый в истории Six Kings Slam, который состоялся в прошлом году, тогда он одолел в финале Алькараса. Итальянец начал этот турнир с четвертьфинала, где одолела в двух сетах Циципаса – 6:2, 6:3.

Новак Джокович

От серба многие ожидают окончания карьеры, но он еще пытается завоевать 25-й шлем в карьере, в этом году он четыре раза добирался до полуфиналов турниров GS. Ноле еще может показывать теннис высокого уровня, но физически его не всегда хватает, особенно в затяжных матчах на мейджорах.

Последний раз Новак играл в Шанхае, там он дошел до полуфинала, где сенсационно уступил будущему победителю Валентену Вашеро – 3:6, 4:6. Здесь у Джоковича есть привилегия начинать сразу с полуфинала, ведь условия диктуют организаторы турнира.

Личные встречи

В очных противостояниях Синнер ведет со счетом 6:4, хотя стоит отметить и тот факт, что итальянец выиграл последние пять матчей. Соперники в этом году играли дважды, в полуфиналах Ролан Гаррос и Уимблдона, в обоих случаях Янник выигрывал 3:0.

Прогноз

Итальянец большой фаворит предстоящей встречи, он моложе, имеет перевес в очных противостояниях, да и лучше проводит этот сезон. Джокович еще представляет опасность, хотя выдержать интенсивный матч против молодого соперника будет невероятно сложно.

Конечно, игра выставочная, но настрой настоящий, ведь игроков серьезно финансово мотивируют, я думаю можно поставить на успех итальянца в двух сетах.