Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Янник Синнер – Новак Джокович. Прогноз и анонс на матч Six Kings Slam 2025
Другие новости
16 октября 2025, 14:51 |
210
0

Янник Синнер – Новак Джокович. Прогноз и анонс на матч Six Kings Slam 2025

Поединок 1/2 финала состоится 16 октября и начнется в 21:00 по Киеву

16 октября 2025, 14:51 |
210
0
Янник Синнер – Новак Джокович. Прогноз и анонс на матч Six Kings Slam 2025
Getty Images/Global Images Ukraine. Янник Синнер

16 октября, в полуфинале турнира Six Kings Slam свою встречу проведут Янник Синнер (АТР 2) и Новак Джокович (АТР 5).

Встреча начнется в 21:00 по киевскому времени.

Sport.ua вместе с betking анонсирует предстоящий поединок!

Янник Синнер

Итальянец провел нелегкий сезон, самая неприятная часть была связана с дисквалификацией. Хотя Синнер играл хорошо, ведь сумел пробиться во все четыре финала мейджоров, выиграв два из них, а именно открытый чемпионат Австралии и Уимблдон. Также стоит отметить, что итальянец сумел завоевать титул в Пекине.

Синнер потерял статус первой ракетки мира, это случилось, когда он уступил в финале US Open. Спортсмен выиграл первый в истории Six Kings Slam, который состоялся в прошлом году, тогда он одолел в финале Алькараса. Итальянец начал этот турнир с четвертьфинала, где одолела в двух сетах Циципаса – 6:2, 6:3.

Новак Джокович

От серба многие ожидают окончания карьеры, но он еще пытается завоевать 25-й шлем в карьере, в этом году он четыре раза добирался до полуфиналов турниров GS. Ноле еще может показывать теннис высокого уровня, но физически его не всегда хватает, особенно в затяжных матчах на мейджорах.

Последний раз Новак играл в Шанхае, там он дошел до полуфинала, где сенсационно уступил будущему победителю Валентену Вашеро – 3:6, 4:6. Здесь у Джоковича есть привилегия начинать сразу с полуфинала, ведь условия диктуют организаторы турнира.

Личные встречи

В очных противостояниях Синнер ведет со счетом 6:4, хотя стоит отметить и тот факт, что итальянец выиграл последние пять матчей. Соперники в этом году играли дважды, в полуфиналах Ролан Гаррос и Уимблдона, в обоих случаях Янник выигрывал 3:0.

Прогноз

Итальянец большой фаворит предстоящей встречи, он моложе, имеет перевес в очных противостояниях, да и лучше проводит этот сезон. Джокович еще представляет опасность, хотя выдержать интенсивный матч против молодого соперника будет невероятно сложно.

Конечно, игра выставочная, но настрой настоящий, ведь игроков серьезно финансово мотивируют, я думаю можно поставить на успех итальянца в двух сетах.

Прогноз Sport.ua
Янник Синнер
16.10.2025 -
21:00
Новак Джокович
Победа Синнера со счетом 2:0 1.40 Сделать ставку Лицензия КРАИЛ № 559 от 05.12.2024
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
По теме:
Карлос Алькарас – Тейлор Фритц. Прогноз и анонс на матч Six Kings Slam 2025
Даяна Ястремская – Елена Рыбакина. Прогноз и анонс на матч WTA 500 в Нинбо
Черноморец – Чернигов. Прогноз и анонс матча Первой лиги Украины
Six Kings Slam Янник Синнер Новак Джокович прогнозы прогнозы на теннис
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ЛЕОНЕНКО: «После матчей сборной Украины его цена выросла прилично»
Футбол | 16 октября 2025, 06:02 0
ЛЕОНЕНКО: «После матчей сборной Украины его цена выросла прилично»
ЛЕОНЕНКО: «После матчей сборной Украины его цена выросла прилично»

Виктор оценил вклад Алексея Гуцуляка

Киченок и Перес проиграли драматичный супертай-брейк и покинули Нинбо
Теннис | 16 октября 2025, 13:36 0
Киченок и Перес проиграли драматичный супертай-брейк и покинули Нинбо
Киченок и Перес проиграли драматичный супертай-брейк и покинули Нинбо

Людмила и Эллен в трех сетах уступили тандему Ульрикке Эйкери / Тан Цяньхуэй в 1/8 финала

Комментатор Maincast оценил шансы NAVI перед матчем с турецким составом
Киберспорт | 16.10.2025, 11:04
Комментатор Maincast оценил шансы NAVI перед матчем с турецким составом
Комментатор Maincast оценил шансы NAVI перед матчем с турецким составом
Динамо запретило сыну легенды Динамо играть в следующем матче
Футбол | 16.10.2025, 09:22
Динамо запретило сыну легенды Динамо играть в следующем матче
Динамо запретило сыну легенды Динамо играть в следующем матче
В Италии вынесли вердикт Малиновскому после возвращения в сборную Украины
Футбол | 16.10.2025, 03:44
В Италии вынесли вердикт Малиновскому после возвращения в сборную Украины
В Италии вынесли вердикт Малиновскому после возвращения в сборную Украины
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Маркевич спрогнозировал итоговое место сборной Украины в отборе ЧМ-2026
Маркевич спрогнозировал итоговое место сборной Украины в отборе ЧМ-2026
15.10.2025, 16:09 10
Футбол
Франции не будет в финале. Определен первый финалист чемпионата мира U-20
Франции не будет в финале. Определен первый финалист чемпионата мира U-20
16.10.2025, 01:57 2
Футбол
Ломаченко предложили невероятный шанс вернуться. Бой с легендой
Ломаченко предложили невероятный шанс вернуться. Бой с легендой
15.10.2025, 05:22 10
Бокс
ЛЕОНЕНКО: «Он играет ниже своего уровня. Почему этого не видит Ребров?»
ЛЕОНЕНКО: «Он играет ниже своего уровня. Почему этого не видит Ребров?»
14.10.2025, 10:49 20
Футбол
Определена украинская пара биатлонистов на Рождественскую гонку в Германии
Определена украинская пара биатлонистов на Рождественскую гонку в Германии
14.10.2025, 20:16 1
Биатлон
Игорь СУРКИС: «К сожалению, наш футбол понес тяжелую утрату»
Игорь СУРКИС: «К сожалению, наш футбол понес тяжелую утрату»
15.10.2025, 07:56 4
Футбол
Бленуце удивил всех своим поступком, когда получил первую зарплату в Динамо
Бленуце удивил всех своим поступком, когда получил первую зарплату в Динамо
14.10.2025, 16:23 132
Футбол
Динамо скоро получит подкрепление в лице футболиста сборной Украины
Динамо скоро получит подкрепление в лице футболиста сборной Украины
14.10.2025, 09:30 7
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем