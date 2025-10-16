Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Джанлуиджи ДОННАРУММА: «Ты будто очарован, когда слушаешь его»
Англия
16 октября 2025, 14:54 |
409
0

Джанлуиджи ДОННАРУММА: «Ты будто очарован, когда слушаешь его»

Итальянец расхвалил Пепе Гвардиолу

16 октября 2025, 14:54 |
409
0
Джанлуиджи ДОННАРУММА: «Ты будто очарован, когда слушаешь его»
Getty Images/Global Images Ukraine. Джанлуиджи Доннарумма

Итальянский голкипер Манчестер Сити Джанлуиджи Доннарумма рассказал об адаптации в расположении горожан и расхвалил коуча Пепа Гвардиолу.

«Я чувствую себя как дома в «Сити», хотя и не так давно здесь. Они очень хотели подписать меня, они заставили меня чувствовать себя важным и теперь меня уже воспринимают как своего.

Пеп? Ты будто очарован, когда слушаешь его. Я ожидал, что будет именно так, но в реальности все еще лучше, чем я представлял. Надеюсь остаться в Манчестере как можно дольше и получить действительно уникальный опыт», – сказал итальянец.

В прошлом сезоне Джанлуиджи Доннарумма провел 47 матчей на клубном уровне, из которых 17 стали сухими, пропустил 43 гола. Веб-портал Trasnefrmarkt оценивает стоимость игрока в 40 миллионов евро. Доннарумма провел 6 матчей за «Ман Сити» во всех турнирах, пропустив 4 гола и трижды сохранив ворота «сухими».

По теме:
«Это его слабость». В Англии не верят в переход украинской звезды в Челси
Предлагают сумасшедшую зарплату. Клуб АПЛ хочет переманить звезду Ювентуса
Манчестер Юнайтед может продлить контракт с полузащитником, но есть условие
Джанлуиджи Доннарумма Манчестер Сити Пеп Гвардиола Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Олег Вахоцкий Источник: Фабрицио Романо
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

В деле замешан Забарный. В ПСЖ возмущены скандальным заявлением Сафонова
Футбол | 15 октября 2025, 18:20 11
В деле замешан Забарный. В ПСЖ возмущены скандальным заявлением Сафонова
В деле замешан Забарный. В ПСЖ возмущены скандальным заявлением Сафонова

Представитель страны 404 выразил недовольство своим положением

Вернидуб назвал проблему сборной Украины: «Это преимущество соперников»
Футбол | 16 октября 2025, 14:37 1
Вернидуб назвал проблему сборной Украины: «Это преимущество соперников»
Вернидуб назвал проблему сборной Украины: «Это преимущество соперников»

Специалист посетовал, что сборная не может играть домашние матчи в Украине

Юрий ВЕРНИДУБ: «На чемпионат мира будем пробиваться через стыковые матчи»
Футбол | 16.10.2025, 12:17
Юрий ВЕРНИДУБ: «На чемпионат мира будем пробиваться через стыковые матчи»
Юрий ВЕРНИДУБ: «На чемпионат мира будем пробиваться через стыковые матчи»
В Италии вынесли вердикт Малиновскому после возвращения в сборную Украины
Футбол | 16.10.2025, 03:44
В Италии вынесли вердикт Малиновскому после возвращения в сборную Украины
В Италии вынесли вердикт Малиновскому после возвращения в сборную Украины
Фабио КАПЕЛЛО: «Этот украинец не является игроком топ-уровня»
Футбол | 16.10.2025, 09:54
Фабио КАПЕЛЛО: «Этот украинец не является игроком топ-уровня»
Фабио КАПЕЛЛО: «Этот украинец не является игроком топ-уровня»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Барселона разгромила Рому в Лиге чемпионов. Челси отгрузил 4 мяча Парижу
Барселона разгромила Рому в Лиге чемпионов. Челси отгрузил 4 мяча Парижу
16.10.2025, 06:05
Футбол
Александр Шовковский получит долгожданное усиление в Динамо
Александр Шовковский получит долгожданное усиление в Динамо
15.10.2025, 08:52
Футбол
Закономерное поражение. Сборная Украины U-21 проиграла хорватам
Закономерное поражение. Сборная Украины U-21 проиграла хорватам
14.10.2025, 20:56 32
Футбол
Определена украинская пара биатлонистов на Рождественскую гонку в Германии
Определена украинская пара биатлонистов на Рождественскую гонку в Германии
14.10.2025, 20:16
Биатлон
Дубль и рекорд Роналду. Португалия упустила победу над Венгрией на 90+1-й
Дубль и рекорд Роналду. Португалия упустила победу над Венгрией на 90+1-й
14.10.2025, 23:45
Футбол
Сафонов принял судьбоносное решение из-за Забарного
Сафонов принял судьбоносное решение из-за Забарного
15.10.2025, 00:10 4
Футбол
ЛЕОНЕНКО: «Он играет ниже своего уровня. Почему этого не видит Ребров?»
ЛЕОНЕНКО: «Он играет ниже своего уровня. Почему этого не видит Ребров?»
14.10.2025, 10:49 20
Футбол
Юлиан Бойко разгромил знаменитого ветерана, 6-кратного вице-чемпиона мира
Юлиан Бойко разгромил знаменитого ветерана, 6-кратного вице-чемпиона мира
14.10.2025, 23:17
Снукер
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем