Джанлуиджи ДОННАРУММА: «Ты будто очарован, когда слушаешь его»

Итальянский голкипер Манчестер Сити Джанлуиджи Доннарумма рассказал об адаптации в расположении горожан и расхвалил коуча Пепа Гвардиолу.

«Я чувствую себя как дома в «Сити», хотя и не так давно здесь. Они очень хотели подписать меня, они заставили меня чувствовать себя важным и теперь меня уже воспринимают как своего.

Пеп? Ты будто очарован, когда слушаешь его. Я ожидал, что будет именно так, но в реальности все еще лучше, чем я представлял. Надеюсь остаться в Манчестере как можно дольше и получить действительно уникальный опыт», – сказал итальянец.

В прошлом сезоне Джанлуиджи Доннарумма провел 47 матчей на клубном уровне, из которых 17 стали сухими, пропустил 43 гола. Веб-портал Trasnefrmarkt оценивает стоимость игрока в 40 миллионов евро. Доннарумма провел 6 матчей за «Ман Сити» во всех турнирах, пропустив 4 гола и трижды сохранив ворота «сухими».