Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
16 октября 2025, 14:29
Карлос Алькарас – Тейлор Фритц. Прогноз и анонс на матч Six Kings Slam 2025

Поединок состоится 16 октября и начнется ориентировочно в 19:30 по Киеву

Карлос Алькарас – Тейлор Фритц. Прогноз и анонс на матч Six Kings Slam 2025
Getty Images/Global Images Ukraine. Карлос Алькарас

16 октября, на турнире Six Kings Slam между собой в полуфинале сыграют Карлос Алькарас (АТР 1) и Тейлор Фритц (АТР 4).

Начало матча запланировано на 19:30 по киевскому времени.

Sport.ua вместе с betking анонсирует предстоящий поединок!

Карлос Алькарас

Испанец проводит блестящий сезон, он уже выиграл восемь турниров, из них два мейджора. Благодаря таким результатам, Алькарас сумел вернуть статус первой ракетки мира. Момент истины произошел в финале Открытого чемпионата США, когда Карлитос одолел своего главного конкурента Синнера, что и позволило вернуться на вершину мирового рейтинга.

В конце сентября Карлос выиграл трофей пятисотника в Токио и с тех пор отдыхал и не проводил матчей. На Six Kings Slam спортсмен сыграет во второй раз, в прошлом году он дошел до финала, где уступил упомянутому Синнеру. Здесь Карлитос стартует сразу со стадии полуфинала. Конечно, испанец настроен выиграть турнир, который ему еще не покорялся.

Тейлор Фритц

Американец в этом сезоне выиграл два турнира, как ни странно, оба на траве. Недавно Фритц сумел добраться до финала турнира в Токио, где он уступил в двух сетах как раз Алькарасу. Хоть спортсмен и находится высоко в мировом рейтинге, шлемов он никогда не выигрывал.

Здесь Тейлор начал со стадии четвертьфинала, где сумел в двух сетах обыграть Александра Зверева. Хоть американец и не входит в число фаворитов этого турнира, он может удивить. Отмечу, что на Six Kings Slam Тейлор сыграет впервые, независимо от исхода предстоящей встречи, его ждет финал или матч за третье место.

Личные встречи

Алькарас ведет в очных противостояниях со счетом 4:1, единственный матч американец выиграл в этом году на Кубке Лейвера.

Прогноз

Не секрет, что на этот турнир хочет попасть каждый, ведь здесь спортсмены солидно зарабатывают, а играют максимум три матча. Финансовая мотивация поможет игрокам показать свой лучший теннис.

Конечно Алькарас фаворит, но я жду от американца серьезного сопротивления. Считаю проходимой ставку на успех Фритца с форой +5 геймов за 1,74.

Прогноз Sport.ua
Карлос Алькарас
16.10.2025 -
19:30
Тейлор Фритц
Фора Фритца (+5) 1.74
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
