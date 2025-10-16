Многомиллионная сделка. Милан подписал спонсорский контракт с Emirates
Партнерство началось еще в 2007 году и будет продолжено
«Милан» сообщил в официальных социальных сетях о продлении соглашения с Emirates.
«Одно из самых уважаемых и давних сотрудничеств в мировом футболе готово написать новую главу: «Милан» и Emirates сегодня объявляют о продлении своего исторического партнерства, которое началось в 2007 году», — говорится в заявлении.
Авиакомпания продолжит работать как официальный авиационный партнер и главный спонсор «россонери».
Ожидается, что в соглашении будет увеличение фиксированной базовой суммы на 20%, что принесет около 35 миллионов евро «Милану».
Также отмечается, что Emirates будет главным спонсором на игровых футболках мужской первой команды, «Милана Футуро», «Примаверы» и всей мужской юношеской академии.
