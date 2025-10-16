Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Италия
16 октября 2025, 13:31 | Обновлено 16 октября 2025, 13:34
Многомиллионная сделка. Милан подписал спонсорский контракт с Emirates

Партнерство началось еще в 2007 году и будет продолжено

Многомиллионная сделка. Милан подписал спонсорский контракт с Emirates
Getty Images/Global Images Ukraine

«Милан» сообщил в официальных социальных сетях о продлении соглашения с Emirates.

«Одно из самых уважаемых и давних сотрудничеств в мировом футболе готово написать новую главу: «Милан» и Emirates сегодня объявляют о продлении своего исторического партнерства, которое началось в 2007 году», — говорится в заявлении.

Авиакомпания продолжит работать как официальный авиационный партнер и главный спонсор «россонери».

Ожидается, что в соглашении будет увеличение фиксированной базовой суммы на 20%, что принесет около 35 миллионов евро «Милану».

Также отмечается, что Emirates будет главным спонсором на игровых футболках мужской первой команды, «Милана Футуро», «Примаверы» и всей мужской юношеской академии.

Ранее голкипер «Милана» Майк Меньян осудил решение провести матч с «Комо» в Австралии.

Милан спонсоры Серия A чемпионат Италии по футболу
Иван Чирко Источник: ФК Милан
