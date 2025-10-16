Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Мир азарта
  3. Легендарный испанский нападающий стал амбассадором игорного оператора
Азартные игры
16 октября 2025, 12:48 | Обновлено 16 октября 2025, 12:50
103
0

Легендарный испанский нападающий стал амбассадором игорного оператора

Фернандо Торрес поможет бренду укрепить связь с фанатами

16 октября 2025, 12:48 | Обновлено 16 октября 2025, 12:50
103
0
Легендарный испанский нападающий стал амбассадором игорного оператора
DAZN.Фернандо Торрес

Бывший испанский нападающий Фернандо Торрес стал новым послом бренда BoaBet.

Победитель Лиги чемпионов и Чемпионата мира в рамках сотрудничества будет участвовать в инициативах по продвижению компании и взаимодействию с фанатами, включая специальные акции, розыгрыши и мероприятия.

Директор по коммуникациям компании Валерий Лепревост отметил, что сотрудничество с Торресом отражает стремление бренда быть ближе к болельщикам, вдохновлять их интерес к спорту и укреплять лояльность аудитории.

Нелегальные операторы подрывают футбольный бизнес Бразилии

По теме:
Нелегальные операторы подрывают футбольный бизнес Бразилии
Курорт MGM Osaka станет туристическим центром Японии
Великобритания и США объявили санкции против азиатской мошеннической сети
азарт букмекеры ставки Фернандо Торрес
Александр Гринник Источник
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Туран был на матче Украины, чтобы лично просмотреть потенциального новичка
Футбол | 15 октября 2025, 17:44 3
Туран был на матче Украины, чтобы лично просмотреть потенциального новичка
Туран был на матче Украины, чтобы лично просмотреть потенциального новичка

В «Шахтер» сватают Турала Байрамова из «Карабаха»

Барселона разгромила Рому в Лиге чемпионов. Челси отгрузил 4 мяча Парижу
Футбол | 16 октября 2025, 06:05 0
Барселона разгромила Рому в Лиге чемпионов. Челси отгрузил 4 мяча Парижу
Барселона разгромила Рому в Лиге чемпионов. Челси отгрузил 4 мяча Парижу

Вечером 15 октября состоялись матчи 2-го тура основного раунда женской ЛЧ

Юрий ВЕРНИДУБ: «На чемпионат мира будем пробиваться через стыковые матчи»
Футбол | 16.10.2025, 12:17
Юрий ВЕРНИДУБ: «На чемпионат мира будем пробиваться через стыковые матчи»
Юрий ВЕРНИДУБ: «На чемпионат мира будем пробиваться через стыковые матчи»
Вера в победу. Букмекеры назвали фаворита игры Исландия – Украина
Футбол | 10.10.2025, 11:51
Вера в победу. Букмекеры назвали фаворита игры Исландия – Украина
Вера в победу. Букмекеры назвали фаворита игры Исландия – Украина
Динамо и Шахтер поддержали. Клубы УПЛ собрались на важную встречу
Футбол | 15.10.2025, 15:59
Динамо и Шахтер поддержали. Клубы УПЛ собрались на важную встречу
Динамо и Шахтер поддержали. Клубы УПЛ собрались на важную встречу
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
ОФИЦИАЛЬНО. Легионер покинул украинский клуб из-за войны: Я не буду играть
ОФИЦИАЛЬНО. Легионер покинул украинский клуб из-за войны: Я не буду играть
15.10.2025, 08:29
Баскетбол
Сафонов принял судьбоносное решение из-за Забарного
Сафонов принял судьбоносное решение из-за Забарного
15.10.2025, 00:10 4
Футбол
Обалдеть! Стало известно, сколько игрок Динамо Бленуце задонатил на ВСУ
Обалдеть! Стало известно, сколько игрок Динамо Бленуце задонатил на ВСУ
15.10.2025, 07:29 210
Футбол
Леонид БУРЯК: «Что он делает в сборной Украины? Не люблю таких футболистов»
Леонид БУРЯК: «Что он делает в сборной Украины? Не люблю таких футболистов»
14.10.2025, 08:25 15
Футбол
Определена украинская пара биатлонистов на Рождественскую гонку в Германии
Определена украинская пара биатлонистов на Рождественскую гонку в Германии
14.10.2025, 20:16
Биатлон
Бленуце удивил всех своим поступком, когда получил первую зарплату в Динамо
Бленуце удивил всех своим поступком, когда получил первую зарплату в Динамо
14.10.2025, 16:23 132
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем