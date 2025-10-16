Легендарный испанский нападающий стал амбассадором игорного оператора
Фернандо Торрес поможет бренду укрепить связь с фанатами
Бывший испанский нападающий Фернандо Торрес стал новым послом бренда BoaBet.
Победитель Лиги чемпионов и Чемпионата мира в рамках сотрудничества будет участвовать в инициативах по продвижению компании и взаимодействию с фанатами, включая специальные акции, розыгрыши и мероприятия.
Директор по коммуникациям компании Валерий Лепревост отметил, что сотрудничество с Торресом отражает стремление бренда быть ближе к болельщикам, вдохновлять их интерес к спорту и укреплять лояльность аудитории.
