  Динамо получит неожиданное усиление. Легионер сможет сыграть с Зарей
Украина. Премьер лига
Динамо получит неожиданное усиление. Легионер сможет сыграть с Зарей

Эдуардо Герреро сможет сыграть против своей бывшей команды

Getty Images/Global Images Ukraine. Эдуардо Герреро

Киевское Динамо получит неожиданное усиление атакующего звена перед матчем девятого тура Украинской Премьер-лиги против луганской Зари.

По информации источника, коуч «бело-синих» Александр Шовковский таки сможет рассчитывать на панамского форварда Эдуардо Герреро в матче против луганского клуба.

Сообщается, что согласно договоренности между руководителями обоих клубов панамский форвард не играл против бывшего клуба только в сезоне-2024/25.

Что касается текущего чемпионата, то, как нам сообщили в киевском клубе, Герреро готовится к игре Заря – Динамо на общих основаниях и может выйти на поле в составе команды Шовковского.

Матч Заря – Динамо запланировано на субботу, 16 ноября. Стартовый свисток раздастся в 15:30 по киевскому времени.

Эдуардо Герреро Заря Луганск Динамо Киев Заря - Динамо Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу ТаТоТаке
Олег Вахоцкий Источник: ТаТоТаке
