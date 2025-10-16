Динамо получит неожиданное усиление. Легионер сможет сыграть с Зарей

Киевское Динамо получит неожиданное усиление атакующего звена перед матчем девятого тура Украинской Премьер-лиги против луганской Зари.

По информации источника, коуч «бело-синих» Александр Шовковский таки сможет рассчитывать на панамского форварда Эдуардо Герреро в матче против луганского клуба.

Сообщается, что согласно договоренности между руководителями обоих клубов панамский форвард не играл против бывшего клуба только в сезоне-2024/25.

Что касается текущего чемпионата, то, как нам сообщили в киевском клубе, Герреро готовится к игре Заря – Динамо на общих основаниях и может выйти на поле в составе команды Шовковского.

Матч Заря – Динамо запланировано на субботу, 16 ноября. Стартовый свисток раздастся в 15:30 по киевскому времени.