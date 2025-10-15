Динамо запретило сыну легенды Динамо играть в следующем матче

В субботу, 18 октября, состоится матч девятого тура УПЛ, где «Заря» примет «Динамо».

По информации источника, к тренировочному процессу «Зари» вернулся Владислав Вакула, который некоторое время отсутствовал по личным причинам. Это важное усиление для луганского клуба накануне матча против «Динамо», ведь в этой встрече не смогут сыграть арендованные у киевлян футболисты Роман Саленко и Андрей Маткевич – у обоих действует запрет играть против «сине-белых».

Ранее главный тренер «Динамо» Александр Шовковский объяснил причину отсутствия в заявке на матч с «Металлистом 1925» украинского вингера Андрея Ярмоленко.