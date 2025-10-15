Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Динамо запретило сыну легенды Динамо играть в следующем матче
Украина. Премьер лига
15 октября 2025, 23:02 | Обновлено 15 октября 2025, 23:12
1242
0

Динамо запретило сыну легенды Динамо играть в следующем матче

Арендованный Роман Саленко не сыграет за «Зарю»

15 октября 2025, 23:02 | Обновлено 15 октября 2025, 23:12
1242
0
Динамо запретило сыну легенды Динамо играть в следующем матче
ФК Заря. Роман Саленко

В субботу, 18 октября, состоится матч девятого тура УПЛ, где «Заря» примет «Динамо».

По информации источника, к тренировочному процессу «Зари» вернулся Владислав Вакула, который некоторое время отсутствовал по личным причинам. Это важное усиление для луганского клуба накануне матча против «Динамо», ведь в этой встрече не смогут сыграть арендованные у киевлян футболисты Роман Саленко и Андрей Маткевич – у обоих действует запрет играть против «сине-белых».

Ранее главный тренер «Динамо» Александр Шовковский объяснил причину отсутствия в заявке на матч с «Металлистом 1925» украинского вингера Андрея Ярмоленко.

По теме:
Гайдучик о пути из любителей в УПЛ: «Это какое-то благословение»
ОФИЦИАЛЬНО. Перволиговый клуб объявил о пополнении в тренерском штабе
В Турции сообщили, что Шахтер покинет УПЛ и перейдет в рф. Что за чушь?
Роман Саленко Заря Луганск Динамо Киев Заря - Динамо Украинская Премьер-лига Андрей Маткевич Владислав Вакула чемпионат Украины по футболу
Дмитрий Олейник Источник: ТаТоТаке
Оцените материал
(10)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ОФИЦИАЛЬНО. Шевченко избран главой комитета по будущему футболу ФИФА
Футбол | 15 октября 2025, 21:35 9
ОФИЦИАЛЬНО. Шевченко избран главой комитета по будущему футболу ФИФА
ОФИЦИАЛЬНО. Шевченко избран главой комитета по будущему футболу ФИФА

Катерина Монзуль вошла в комитет заинтересованных сторон по женскому футболу ФИФА

Обалдеть! Стало известно, сколько игрок Динамо Бленуце задонатил на ВСУ
Футбол | 15 октября 2025, 07:29 184
Обалдеть! Стало известно, сколько игрок Динамо Бленуце задонатил на ВСУ
Обалдеть! Стало известно, сколько игрок Динамо Бленуце задонатил на ВСУ

Футболист показал чек на 700 тысяч гривен

Барселона разгромила Рому в Лиге чемпионов. Челси отгрузил 4 мяча Парижу
Футбол | 15.10.2025, 23:59
Барселона разгромила Рому в Лиге чемпионов. Челси отгрузил 4 мяча Парижу
Барселона разгромила Рому в Лиге чемпионов. Челси отгрузил 4 мяча Парижу
Тайсон Фьюри принял решение о трилогии с Александром Усиком
Бокс | 15.10.2025, 09:13
Тайсон Фьюри принял решение о трилогии с Александром Усиком
Тайсон Фьюри принял решение о трилогии с Александром Усиком
Ломаченко предложили невероятный шанс вернуться. Бой с легендой
Бокс | 15.10.2025, 05:22
Ломаченко предложили невероятный шанс вернуться. Бой с легендой
Ломаченко предложили невероятный шанс вернуться. Бой с легендой
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Определена украинская пара биатлонистов на Рождественскую гонку в Германии
Определена украинская пара биатлонистов на Рождественскую гонку в Германии
14.10.2025, 20:16
Биатлон
Украина – Азербайджан – 2:1. Нервы в Кракове. Видео голов и обзор матча
Украина – Азербайджан – 2:1. Нервы в Кракове. Видео голов и обзор матча
14.10.2025, 00:28 1
Футбол
Турнирные таблицы ЧМ-2026. На каком месте Украина после двух подряд побед
Турнирные таблицы ЧМ-2026. На каком месте Украина после двух подряд побед
14.10.2025, 06:23 20
Футбол
Все ждут решение Усика. Супертяж нацелился на титул украинца
Все ждут решение Усика. Супертяж нацелился на титул украинца
14.10.2025, 00:01
Бокс
Теренса Кроуфорда предупредили, что только один боксер в мире его победит
Теренса Кроуфорда предупредили, что только один боксер в мире его победит
15.10.2025, 00:44 1
Бокс
Бленуце удивил всех своим поступком, когда получил первую зарплату в Динамо
Бленуце удивил всех своим поступком, когда получил первую зарплату в Динамо
14.10.2025, 16:23 131
Футбол
Сафонов принял судьбоносное решение из-за Забарного
Сафонов принял судьбоносное решение из-за Забарного
15.10.2025, 00:10 3
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем