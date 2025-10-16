Источник: клуб УПЛ не рассчитывает на украинца. Уже ищут новое место работы

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
0

Семен Вовченко близок к уходу из Вереса

НК Верес. Семен Вовченко

Украинский защитник ровенского Вереса Семен Вовченко может сменить клубную прописку уже зимой, перебравшись в расположение другого клуба УПЛ.

По информации источника, «красно-черные» решили искать для Вовченко новый клуб, потому что в этом сезоне в ровенской команде сформировался тандем основных центрбеков Гончаренко-Ципот.

Вовченко играет за Верес с 2022 года. С тех пор защитник провел 89 матчей, забил пять голов и отдал два ассиста. Контракт защитника с Вересом действует до 30 июня 2027 года. Transfermarkt оценивает Волченко в 600 тысяч евро.

В нынешнем сезоне Семен провел в составе Вереса шесть матчей, на его счету один ассист. Верес занимает 12 место в УПЛ, имея восемь очков после восьми туров.

