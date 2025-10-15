Игрок Ворсклы об увольнении Бабича: «Это был шок»
В команде никто не ожидал такого радикального решения
Защитник полтавской «Ворсклы» Владислав Дворовенко рассказал, как команда отреагировала на увольнение главного тренера Александра Бабича:
«Думаю, для многих это стало неожиданностью, мы понимали, что у команды нет результата, но не думали, что все будет настолько радикально. Это был шок, потому что мы сыграли матч, готовились к следующему, а потом появилась новость, что Александр Бабич больше не является главным тренером команды. Мы немного были в шоке, не до конца понимали, что такое действительно может случиться».
Александр Бабич возглавил «Ворсклу» перед стартом текущего сезона. Под его руководством команда провела 11 матчей, в которых одержала 3 победы, 3 раза сыграла вничью и потерпела 4 поражения.
