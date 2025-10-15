Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Чемпионат Бразилии
Сантос
16.10.2025 03:30 - : -
Коринтианс
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Бразилия
Сантос – Коринтианс. Прогноз и анонс на матч чемпионата Бразилии

Поединок состоится 16 октября и начнется в 03:30 по Киеву

Getty Images/Global Images Ukraine

16 октября на Вила Белмиро пройдет матч 28-го тура Серии А Бразилии, в котором Сантос встретится с Коринтиансом. Поединок начнется в 03:30 по киевскому времени.

Сантос

Команда, при своей великой истории и немалой, даже по местным меркам, популярности, деградировала настолько, что была вынуждена провести прошлый сезон в Серии В. Правда, нет худа без добра: второй дивизион страны было выиграно достаточно уверенно, к тому же в свою футбольную альма-матер вернулся Неймар. Так что от 2025-го ждали многого.

На деле же сезон получается откровенно тяжелым. Звездный нападающий больше лечится и/или тусит, чем играет: три гола (один с пенальти) в тринадцати матчей Серии А. В целом же клубу приходится вести очень непростую борьбу за выживание там, давно уже, еще в мае, вылетев из кубка. Была пятиматчевая полоса без побед, но в прошлом туре уступили 0:3 Сеаре, после которого с 28 очками идут на пограничной, шестнадцатой позиции.

Коринтианс

Клуб в прошлом сезоне пытался побороться за место в верхней трети таблицы и, главное, пропуск в Копу Либертадорес. Но тут закончили с 56 очками и на седьмой позиции. В итоге получилось отправиться только в Копу Судамерикана. И даже там не проявили себя: набрали восемь очков на групповом этапе, но по дополнительным показателям уступили второе место (и, значит, право сыграть в плей-офф) Америке де Кали.

Все еще можно завоевать титул - уверенно пройдя Атлетико Паранаэнсе, уже прошли в полуфинал кубка. Но в чемпионате команда из Сан-Паулу, даже выиграв впервые за четыре тура (3:0 с сенсацией сезона, Мирассолом), не блещет. С 33 очками получается только по дополнительным показателям держаться на двенадцатой позиции.

Статистика личных встреч

Вот уже трижды кряду Коринтианс неизменно выигрывает у этого соперника.

Прогноз

Букмекерские конторы больше верят в Сантос, который играет на своем поле. Но для Коринтианса это удобный соперник - поверим, что гости, мотивированные борьбой за место в Копе Судамерикана-2026, не проиграют (коэффициент - 1,68).

Прогноз Sport.ua
Сантос
16 октября 2025 -
03:30
Коринтианс
Коринтианс не проиграет 1.68
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
