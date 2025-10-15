Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. БЕНЧИЧ: Юлия – умная соперница, она постоянно осложняла мне жизнь на корте
15 октября 2025, 16:02 |
БЕНЧИЧ: Юлия – умная соперница, она постоянно осложняла мне жизнь на корте

Белинда прокомментировала победу над Стародубцевой в 1/8 финала пятисотника в Нинбо

БЕНЧИЧ: Юлия – умная соперница, она постоянно осложняла мне жизнь на корте
Getty Images/Global Images Ukraine. Белинда Бенчич

Швейцарская теннисистка и 14-я ракетка мира Белинда Бенчич прокомментировала победу над украинкой Юлией Стародубцевой в матче 1/8 финала хардового турнира WTA 500 в Нинбо (Китай):

«Я просто очень, очень устала. Это был действительно отличный матч – тяжелый и затяжной. Юлия – очень умная соперница, она постоянно осложняла мне жизнь на корте. Думаю, это было классное зрелище для болельщиков. Я счастлива играть перед вами. Китайские болельщики – лучшие, спасибо вам за поддержку!

В конце матча было очень трудно сохранять спокойствие, когда при счете 5:2 Юлия начала возвращаться в матч. Она здорово играла в этих геймах, а я, конечно, немного нервничала, пытаясь закрыть матч. Гейм при 5:5 получился очень долгим, я просто старалась биться до конца, хотя это было невероятно изматывающе.

Весь матч проходил, как на американских горках – то вверх, то вниз. Теперь, для меня главное – восстановиться и набраться сил перед следующим матчем. Этот поединок был настоящим испытанием».

Бенчич обыграла Стародубцевой за 3 часа и 33 минуты со счетом 5:7, 6:4, 7:5. И для Белинды, и для Юлии этот поединок стал самым продолжительным в их карьере.

В четвертьфинале пятисотника в Нинбо Бенчич встретится с победительницей противостояния Вероника Кудерметова – Жасмин Паолини.

По теме:
Юлия Стародубцева – Белинда Бенчич. Рекордный для обеих матч. Видеообзор
Стародубцева за 3.5 часа уступила 14-й ракетке в 1/8 финала турнира в Нинбо
Ястремская стартовала на пятисотнике в Нинбо с победы над юной звездой
Белинда Бенчич Юлия Стародубцева WTA Нинбо
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
