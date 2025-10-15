Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Дулуб назвал лучшего тренера УПЛ: «Устроил масштабную перестройку»
Украина. Премьер лига
15 октября 2025, 11:59 |
Дулуб назвал лучшего тренера УПЛ: «Устроил масштабную перестройку»

Специалист выделил Руслана Ротаня

Getty Images/Global Images Ukraine. Руслан Ротань

Известный тренер Олег Дулуб отметил работу Руслана Ротаня в расположении житомирского Полесья, назвав коуча «волков», назвав его лучшим тренером сентября в УПЛ.

– Лучший тренер сентября?

– Однозначно – Руслан Ротань, потому что его команда продемонстрировала максимальный результат в сентябре. Он устроил в Полесье масштабную перестройку с момента своего прихода и, наконец, начал пожинать плоды своего труда.

После поражений на старте УПЛ и в еврокубках очень непросто снова нащупать свою игру, чеканить победный шаг, но Ротаню и его Полесью по итогам прошлого месяца это удалось», – сказал Дулуб.

В нынешнем сезоне Полесье занимает четвертое место турнирной таблицы УПЛ, имея в своем активе 15 зачетных баллов после 8 сыгранных матчей.

Руслан Ротань Олег Дулуб Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Полесье Житомир
Олег Вахоцкий Источник: Украинский футбол
MaximusOne
Неправда, найкращий тренер вересня це Сергій Шищенко, ось команда під його керівництвом реально виграла всі матчі в вересні, а Полісся Ротаня програло в кубку Руху. 
