Дулуб назвал лучшего тренера УПЛ: «Устроил масштабную перестройку»

Известный тренер Олег Дулуб отметил работу Руслана Ротаня в расположении житомирского Полесья, назвав коуча «волков», назвав его лучшим тренером сентября в УПЛ.

– Лучший тренер сентября?

– Однозначно – Руслан Ротань, потому что его команда продемонстрировала максимальный результат в сентябре. Он устроил в Полесье масштабную перестройку с момента своего прихода и, наконец, начал пожинать плоды своего труда.

После поражений на старте УПЛ и в еврокубках очень непросто снова нащупать свою игру, чеканить победный шаг, но Ротаню и его Полесью по итогам прошлого месяца это удалось», – сказал Дулуб.

В нынешнем сезоне Полесье занимает четвертое место турнирной таблицы УПЛ, имея в своем активе 15 зачетных баллов после 8 сыгранных матчей.