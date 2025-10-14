Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. «Он космонавт». Биловар высказался о дисквалифицированном Мудрике
Украина. Премьер лига
14 октября 2025, 19:08 | Обновлено 14 октября 2025, 19:09
«Он космонавт». Биловар высказался о дисквалифицированном Мудрике

Кристиан вспомнил, как пересекался с Михаилом в сборной

«Он космонавт». Биловар высказался о дисквалифицированном Мудрике
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

Украинский центральный защитник киевского «Динамо» Кристиан Биловар поделился воспоминаниями о в настоящее время отстраненном от футбола украинском вингере лондонского «Челси» Михаиле Мудрике:

«В «Десне» я с Мудриком не пересекался, он тогда вернулся в «Шахтер». И Вакула тоже вернулся, кажется. Но с Мишей Мудриком я в сборной был, мы одного возраста. Он – космонавт в своем роде.

Мы одного возраста, мы всегда с U-15 сборных до U-21 были вместе постоянно в сборных. Это человек-космонавт. Потому что вся команда после тренировки, условно, ждет в автобусе. А ждет кого – Мишу Мудрика, потому что он там 40 минут бьет по воротам и набивает мяч. Ему тренеры кричат: «Миша, едем в отель!» Он: «Нет»

чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Михаил Мудрик Челси Кристиан Биловар Динамо Киев Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Дмитрий Вус Источник: Денис Бойко
