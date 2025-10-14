«Он космонавт». Биловар высказался о дисквалифицированном Мудрике

Украинский центральный защитник киевского «Динамо» Кристиан Биловар поделился воспоминаниями о в настоящее время отстраненном от футбола украинском вингере лондонского «Челси» Михаиле Мудрике:

«В «Десне» я с Мудриком не пересекался, он тогда вернулся в «Шахтер». И Вакула тоже вернулся, кажется. Но с Мишей Мудриком я в сборной был, мы одного возраста. Он – космонавт в своем роде.

Мы одного возраста, мы всегда с U-15 сборных до U-21 были вместе постоянно в сборных. Это человек-космонавт. Потому что вся команда после тренировки, условно, ждет в автобусе. А ждет кого – Мишу Мудрика, потому что он там 40 минут бьет по воротам и набивает мяч. Ему тренеры кричат: «Миша, едем в отель!» Он: «Нет»