Сенсационный камбэк. Сборная Бразилии ярко уступила Японии
Японцы отыгрались и победили с 0:2
Сборная Бразилии, которая уже вышла на ЧМ-2026, продолжает проводить контрольные матчи в рамках турне по Азии.
Команда Карло Анчелотти сыграла спарринг с Японией и уступила 2:3, хотя уже на 32-й минуте вела в два гола после голов Энрике и Мартинелли.
Во втором тайме Япония организовала камбэк и яркую победу, добыв свою первую в истории викторию над сборной Бразилии.
Отмечается, что наставник Карло Анчелотти во втором тайме убрал с поля Винисиуса Жуниора, который был одним из лучших. После этого Япония перехватила инициативу и победила.
Контрольный матч
Япония – Бразилия 3:2
Голы: Минамино, 52, Накамура, 62, Уэда, 71 - Пауло Энрике, 26, Мартинелли, 32
Бразилия: Соуза, Пауло Энрике, Беральдо, Бруно, Аугусто (Кайо Энрике, 75), Каземиро, Гимараэш (Жоэлинтон, 57), Пакета (Ришарлисон, 75), Луис Энрике (Эстевао, 75), Винисиус (Кунья, 57), Мартинелли (Родриго, 57)
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Команда Сергея Реброва одержала тяжелую победу
Сине-желтые переиграли команду Азербайджана в Кракове со счетом 2:1