Сенсационный камбэк. Сборная Бразилии ярко уступила Японии

Японцы отыгрались и победили с 0:2

Getty Images/Global Images Ukraine

Сборная Бразилии, которая уже вышла на ЧМ-2026, продолжает проводить контрольные матчи в рамках турне по Азии.

Команда Карло Анчелотти сыграла спарринг с Японией и уступила 2:3, хотя уже на 32-й минуте вела в два гола после голов Энрике и Мартинелли.

Во втором тайме Япония организовала камбэк и яркую победу, добыв свою первую в истории викторию над сборной Бразилии.

Отмечается, что наставник Карло Анчелотти во втором тайме убрал с поля Винисиуса Жуниора, который был одним из лучших. После этого Япония перехватила инициативу и победила.

Контрольный матч

Япония – Бразилия 3:2
Голы: Минамино, 52, Накамура, 62, Уэда, 71 - Пауло Энрике, 26, Мартинелли, 32

Бразилия: Соуза, Пауло Энрике, Беральдо, Бруно, Аугусто (Кайо Энрике, 75), Каземиро, Гимараэш (Жоэлинтон, 57), Пакета (Ришарлисон, 75), Луис Энрике (Эстевао, 75), Винисиус (Кунья, 57), Мартинелли (Родриго, 57)

По теме:
Товарищеские матчи. Пять голов Бразилии, шоу в Японии, победа Аргентины
Шоу от вингеров Реала. Бразилия с Анчелотти добыла разгромную победу
Имущество разрушено. Звезда Реала едва не остался без дома
сборная Бразилии по футболу сборная Японии по футболу
