Эль-Классико под угрозой. Барселона сообщила о травме Левадовски

Каталонская «Барселона» официально сообщила, что 37-летний форвард Роберт Левандовски получил травму после матча за сборную Польши.

По информации пресс-службы клуба, у футболиста диагностирован разрыв бицепса бедра левой ноги.

Срок пребывания Роберта в лазарете пока неизвестен. Его возвращение на поле будет зависеть от темпов реабилитации.

Вероятно, нападающий не поможет «Барселоне» в следующих октябрьских матчах: «Жирона» (18 октября), «Олимпиакос» (21 октября) и «Реал» Мадрид (26 октября).

Роберт только недавно, 12 октября, отличился забитым мячом в победном матче против Литвы (2:0). Его сборная находится на второй позиции и претендует на выход на чемпионат мира.