Эль-Классико под угрозой. Барселона сообщила о травме Левадовски
Нападающий разорвал мышцу на левом бедре
Каталонская «Барселона» официально сообщила, что 37-летний форвард Роберт Левандовски получил травму после матча за сборную Польши.
По информации пресс-службы клуба, у футболиста диагностирован разрыв бицепса бедра левой ноги.
Срок пребывания Роберта в лазарете пока неизвестен. Его возвращение на поле будет зависеть от темпов реабилитации.
Вероятно, нападающий не поможет «Барселоне» в следующих октябрьских матчах: «Жирона» (18 октября), «Олимпиакос» (21 октября) и «Реал» Мадрид (26 октября).
Роберт только недавно, 12 октября, отличился забитым мячом в победном матче против Литвы (2:0). Его сборная находится на второй позиции и претендует на выход на чемпионат мира.
❗𝗠𝗘𝗗𝗜𝗖𝗔𝗟 𝗡𝗘𝗪𝗦— FC Barcelona (@FCBarcelona) October 14, 2025
Robert Lewandowski has suffered a muscle tear in the biceps femoris of his left thigh.
His recovery time will depend on how the injury evolves. pic.twitter.com/oMA9stH1s6
