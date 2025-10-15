Тухель вошел в историю сборной Англии: никому подобное не удавалось
Немецкий тренер выиграл шесть матчей подряд во главе сборной, не пропустив ни одного гола
52-летний немецкий тренер Томас Тухель стал первым наставником в истории сборной Англии, которому удалось выиграть первые шесть официальных матчей подряд, не пропустив ни одного гола.
Рекорд Тухель установил после разгромной победы над сборной Латвии со счетом 5:0 в квалификации чемпионата мира 2026 года.
Под руководством Тухеля сборная Англии набрала максимальное количество очков в шести турах отбора.
Следует сказать, что 10 июня этого года английская команда уступила Сенегалу (1:3), однако этот поединок прошел в рамках товарищеской встречи.
Статистика официальных матчей сборной Англии под руководством Тухеля:
- 21.03.25. Англия – Албания – 2:0
- 24.03.25. Англия – Латвия – 3:0
- 07.06.25. Андорра – Англия – 0:1
- 06.09.25. Англия – Андорра – 2:0
- 09.09.25. Сербия – Англия – 0:5
- 14.10.25. Латвия – Англия – 0:5
1 – Last night against Latvia, Thomas Tuchel became the first ever England manager to win his first six competitive matches without conceding a single goal. Elite. pic.twitter.com/i993UXpekH— OptaJoe (@OptaJoe) October 15, 2025
