Тухель вошел в историю сборной Англии: никому подобное не удавалось

52-летний немецкий тренер Томас Тухель стал первым наставником в истории сборной Англии, которому удалось выиграть первые шесть официальных матчей подряд, не пропустив ни одного гола.

Рекорд Тухель установил после разгромной победы над сборной Латвии со счетом 5:0 в квалификации чемпионата мира 2026 года.

Под руководством Тухеля сборная Англии набрала максимальное количество очков в шести турах отбора.

Следует сказать, что 10 июня этого года английская команда уступила Сенегалу (1:3), однако этот поединок прошел в рамках товарищеской встречи.

Статистика официальных матчей сборной Англии под руководством Тухеля:

21.03.25. Англия – Албания – 2:0

24.03.25. Англия – Латвия – 3:0

07.06.25. Андорра – Англия – 0:1

06.09.25. Англия – Андорра – 2:0

09.09.25. Сербия – Англия – 0:5

14.10.25. Латвия – Англия – 0:5