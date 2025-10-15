Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Тухель вошел в историю сборной Англии: никому подобное не удавалось
Чемпионат мира
15 октября 2025, 12:48 | Обновлено 15 октября 2025, 12:59
Немецкий тренер выиграл шесть матчей подряд во главе сборной, не пропустив ни одного гола

Тухель вошел в историю сборной Англии: никому подобное не удавалось
Getty Images/Global Images Ukraine. Томас Тухель

52-летний немецкий тренер Томас Тухель стал первым наставником в истории сборной Англии, которому удалось выиграть первые шесть официальных матчей подряд, не пропустив ни одного гола.

Рекорд Тухель установил после разгромной победы над сборной Латвии со счетом 5:0 в квалификации чемпионата мира 2026 года.

Под руководством Тухеля сборная Англии набрала максимальное количество очков в шести турах отбора.

Следует сказать, что 10 июня этого года английская команда уступила Сенегалу (1:3), однако этот поединок прошел в рамках товарищеской встречи.

Статистика официальных матчей сборной Англии под руководством Тухеля:

  • 21.03.25. Англия – Албания – 2:0
  • 24.03.25. Англия – Латвия – 3:0
  • 07.06.25. Андорра – Англия – 0:1
  • 06.09.25. Англия – Андорра – 2:0
  • 09.09.25. Сербия – Англия – 0:5
  • 14.10.25. Латвия – Англия – 0:5
Определено 28 из 48 сборных, которые вышли в финальный раунд ЧМ-2026
В Никарагуа выразили протест ФИФА из-за действий полиции Коста-Рики
Томас Тухель стал рекордсменом сборной Англии после победы над Латвией
сборная Англии по футболу сборная Латвии по футболу Томас Тухель ЧМ-2026 по футболу статистика
Андрей Витренко Источник: Opta
