Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Чемпионат мира
16 октября 2025, 02:02
0

Звезде сборной Украины сообщили, что у него возникли проблемы

Олег Федорчук считает, что Артем Довбик находится не в очень хорошем психологическом тонусе

Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

Известный в прошлом тренер и эксперт Олег Федорчук назвал футболистов, которые не впечатлили в матче против Азербайджана.

«Также не убедили меня Ефим Конопля и Артем Довбик, который, на мой взгляд, находится не в очень хорошем психологическом тонусе. Если Малиновский выбирал самые эффективные решения во время игры, то Артем делал все наоборот. Когда человек уверен в себе, он все делает на автомате, иначе время уходит на размышления, чего нет у нападающего при плотной опеке», – сказал Довбик.

13 октября прошел матч 4-го тура квалификационной группы D на чемпионат мира 2026 между сборными Украины и Азербайджана. Поединок прошел на стадионе МКС Краковия в польском городе Краков. Номинальные хозяева победили 2:1. Голы за украинцев сегодня забивали Алексей Гуцуляк и Руслан Малиновский.

По теме:
Луис де ла ФУЭНТЕ: «Серия без поражений? Это предмет большой гордости»
29 матчей без поражений. Испанцы повторили свою лучшую серию в истории
РЕБРОВ: «Много травм. Мы не смогли использовать 4–5 основных игроков»
Олег Федорчук сборная Украины по футболу сборная Азербайджана по футболу ЧМ-2026 по футболу Украина - Азербайджан Артем Довбик
