Виктор ЛЕОНЕНКО: «Этот игрок точно не хуже Шапаренко»

Бывший футболист сборной Украины Виктор Леоненко высказался об игре полузащитника национальной команды Егора Ярмолюка в матче 4-го тура отбора к чемпионату мира 2026 против Азербайджана (2:1).

– Что скажете о Ярмолюке, который вернулся после травмы и заменил Шапаренко в стартовом составе?

– Самое главное, чтобы он понравился главному тренеру. Радует, что Серега не боится менять любого игрока. Это, по сути, он начал делать недавно. Раньше Коноплянка и Ярмоленко, благодаря журналистам, были незаменимы в сборной, а сейчас таких игроков нет. Ярмолюк точно не хуже Шапаренко. Он сыграл на хорошем уровне. Я думаю, если со здоровьем все будет в порядке, следующий матч он тоже будет играть в основном составе.