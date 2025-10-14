Егор ЯРМОЛЮК: «Мы не должны были этого делать. Это ошибка»

Полузащитник сборной Украины Егор Ярмолюк прокомментировал победу над национальной командой Азербайджана (2:1) в матче 4-го тура отбора к чемпионату мира 2026:

«Главное, что мы заработали эти три очка, это для нас самое главное. Чувствовал себя хорошо, конечно, была нелегкая игра для меня, так как я не тренировался пару дней, но уже вернулся в состав. Они больше играли на оборону, тяжело было как-то открыть их и забить первый гол.

Наш пропущенный гол? Да, мы не могли пропускать этот гол. Это наша ошибка, мы должны над этим работать».