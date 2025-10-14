Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Егор ЯРМОЛЮК: «Мы не должны были этого делать. Это ошибка»
Чемпионат мира
14 октября 2025, 13:08 |
Егор ЯРМОЛЮК: «Мы не должны были этого делать. Это ошибка»

Полузащитник сборной Украины прокомментировал победу над Азербайджаном

Егор ЯРМОЛЮК: «Мы не должны были этого делать. Это ошибка»
Getty Images/Global Images Ukraine. Егор Ярмолюк

Полузащитник сборной Украины Егор Ярмолюк прокомментировал победу над национальной командой Азербайджана (2:1) в матче 4-го тура отбора к чемпионату мира 2026:

«Главное, что мы заработали эти три очка, это для нас самое главное. Чувствовал себя хорошо, конечно, была нелегкая игра для меня, так как я не тренировался пару дней, но уже вернулся в состав. Они больше играли на оборону, тяжело было как-то открыть их и забить первый гол.

Наш пропущенный гол? Да, мы не могли пропускать этот гол. Это наша ошибка, мы должны над этим работать».

сборная Украины по футболу сборная Азербайджана по футболу ЧМ-2026 по футболу Украина - Азербайджан Егор Ярмолюк
Дмитрий Вус Источник: UA-Football
