Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Судаков подколол Малиновского после ударных матчей Руслана за сборную
Сборная УКРАИНЫ
14 октября 2025, 12:44 |
336
0

Судаков подколол Малиновского после ударных матчей Руслана за сборную

Георгий очень рад личным успехам Руслана

14 октября 2025, 12:44 |
336
0
Судаков подколол Малиновского после ударных матчей Руслана за сборную
УАФ

Национальная сборная Украины провела октябрьские матчи отбора к чемпионату мира 2026 года. Подопечные Сергея Реброва одержали безумную победу над Исландией (5:3) и минимально переиграли Азербайджан (2:1).

Настоящим героем октябрьских матчей национальной команды стал полузащитник итальянского Дженоа Руслан Малиновский. Футболист дважды забил исландцам, а в матче против Азербайджана записал в свой актив гол+ассист.

Полузащитник национальной сборной Украины Георгий Судаков, пропускавший матч против Азербайджана из-за травмы, подколол Малиновского. Судаков запостил в свой telegram-канал фотографию малины (ягоды) и лаконично подписал снимок: «3+1👏🏼👏🏼👏🏼».

После четырех сыгранных матчей подопечные Сергея Реброва находятся на второй строчке турнирной таблицы. «Сине-желтые» набрали семь зачетных пунктов после 4 сыгранных матчей.

По теме:
Леоненко назвал лучшего игрока в составе Динамо после матча сборной Украины
«Никто не отбирает». Экс-форвард Шахтера раскритиковал сборную Украины
Руслан МАЛИНОВСКИЙ: «Очень устал, но рад, что удалось победить»
сборная Украины по футболу сборная Исландии по футболу сборная Азербайджана по футболу Руслан Малиновский Исландия - Украина Украина - Азербайджан Георгий Судаков
Олег Вахоцкий Источник: Telegram
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Украина – Азербайджан – 2:1. Нервы в Кракове. Видео голов и обзор матча
Футбол | 14 октября 2025, 00:28 1
Украина – Азербайджан – 2:1. Нервы в Кракове. Видео голов и обзор матча
Украина – Азербайджан – 2:1. Нервы в Кракове. Видео голов и обзор матча

Смотрите самые интересные матчи отбора на ЧМ-2026

Вновь швейцарская модель? УЕФА не устраивает система отбора на ЧМ и Евро
Футбол | 14 октября 2025, 11:13 7
Вновь швейцарская модель? УЕФА не устраивает система отбора на ЧМ и Евро
Вновь швейцарская модель? УЕФА не устраивает система отбора на ЧМ и Евро

Чиновники задумались о целесообразности очередных новшеств и изменений…

Динамо скоро получит подкрепление в лице футболиста сборной Украины
Футбол | 14.10.2025, 09:30
Динамо скоро получит подкрепление в лице футболиста сборной Украины
Динамо скоро получит подкрепление в лице футболиста сборной Украины
«Малиновский и Гуцуляк спасают Реброва». Реакция фанов на матч Украины
Футбол | 14.10.2025, 12:19
«Малиновский и Гуцуляк спасают Реброва». Реакция фанов на матч Украины
«Малиновский и Гуцуляк спасают Реброва». Реакция фанов на матч Украины
Снова проблемы с аутсайдером. Сборная Украины с трудом обыграла Азербайджан
Футбол | 13.10.2025, 23:42
Снова проблемы с аутсайдером. Сборная Украины с трудом обыграла Азербайджан
Снова проблемы с аутсайдером. Сборная Украины с трудом обыграла Азербайджан
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Шоу в Рейкьявике. Соперники Украины: Исландия и Франция забили по два гола
Шоу в Рейкьявике. Соперники Украины: Исландия и Франция забили по два гола
13.10.2025, 23:42 7
Футбол
Капитан Реала провел беседу с Луниным. Андрей не может в это поверить
Капитан Реала провел беседу с Луниным. Андрей не может в это поверить
13.10.2025, 07:50 8
Футбол
Стелла ЗАХАРОВА: «Мне больно это писать. Они просто погибают в нищете»
Стелла ЗАХАРОВА: «Мне больно это писать. Они просто погибают в нищете»
12.10.2025, 12:28 8
Другие виды
Неожиданное решение. Арсенал изменил планы по Зинченко
Неожиданное решение. Арсенал изменил планы по Зинченко
12.10.2025, 16:11 3
Футбол
Суркис обратился к Ярмоленко по поводу конфликта с тренером. Он недоволен
Суркис обратился к Ярмоленко по поводу конфликта с тренером. Он недоволен
12.10.2025, 08:12 16
Футбол
Эдди ХИРН: «Аль-Шейх заключит соглашение о самом большом бое на планете»
Эдди ХИРН: «Аль-Шейх заключит соглашение о самом большом бое на планете»
13.10.2025, 07:22 2
Бокс
ЧИСОРА: «Усик? Ему не нужен этот бой. Его уничтожат, он никогда не победит»
ЧИСОРА: «Усик? Ему не нужен этот бой. Его уничтожат, он никогда не победит»
13.10.2025, 06:02 1
Бокс
Ребров выбрал стартовый состав сборной Украины на матч с Азербайджаном
Ребров выбрал стартовый состав сборной Украины на матч с Азербайджаном
13.10.2025, 20:17 67
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем