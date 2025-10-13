ВИДЕО. Как сборная Украины пропустила гол в раздевалку от Азербайджана
Завершился первый тайм, 1:1
Сборная Украины завершила первый тайм матча отбора на чемпионат мира 2026 против Азербайджана.
Сине-желтые пропустили гол в раздевалку. Счет 1:1 в матче сделал Нуриман Ахундзаде.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
В одном квартете Украина и Азербайджан выступают вместе с Исландией и Францией. В прошлом месяце Украина играла с Азербайджаном в Баку – матч завершился вничью 1:1.
Группа D, где играют «сине-желтые», выглядит следующим образом: Франция (9 очков), Украина (4), Исландия (3), Азербайджан (1).
ВИДЕО. Украина забила Азербайджану! Гуцуляк снова отличился за сборную
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Последний матч игрового дня Первой лиги
Полузащитник сборной Украины U-20 не скрывал своего разочарования из-за этой ситуации