ВИДЕО. Как сборная Украины пропустила гол в раздевалку от Азербайджана

Сборная Украины завершила первый тайм матча отбора на чемпионат мира 2026 против Азербайджана.

Сине-желтые пропустили гол в раздевалку. Счет 1:1 в матче сделал Нуриман Ахундзаде.

В одном квартете Украина и Азербайджан выступают вместе с Исландией и Францией. В прошлом месяце Украина играла с Азербайджаном в Баку – матч завершился вничью 1:1.

Группа D, где играют «сине-желтые», выглядит следующим образом: Франция (9 очков), Украина (4), Исландия (3), Азербайджан (1).

