  4. ФОТО. Судаков обратился к сборной Украины до игры с Азербайджаном
Чемпионат мира
13 октября 2025, 22:31 | Обновлено 13 октября 2025, 23:03
ФОТО. Судаков обратился к сборной Украины до игры с Азербайджаном

Георгий пожелал соотечественникам удачи

УАФ. Георгий Судаков

13 октября состоится матч 4-го тура отбора к чемпионату мира 2026 между национальными сборными Украины и Азербайджана.

Перед началом поединка к своим соотечественникам обратился полузащитник Георгий Судаков. В своем Telegram-канале он написал: «Гуд лак, гайз 🙏🏻🇺🇦».

Матч проходит в Кракове, Польша, на стадионе «МКС Краковия».

Сам Георгий Судаков пропускает этот матч из-за травмы плеча, полученной в предыдущем поединке национальной команды.

Георгий Судаков сборная Украины по футболу сборная Азербайджана по футболу ЧМ-2026 по футболу Украина - Азербайджан
Дмитрий Вус Источник: Telegram
