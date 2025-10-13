ФОТО. Судаков обратился к сборной Украины до игры с Азербайджаном
Георгий пожелал соотечественникам удачи
13 октября состоится матч 4-го тура отбора к чемпионату мира 2026 между национальными сборными Украины и Азербайджана.
Перед началом поединка к своим соотечественникам обратился полузащитник Георгий Судаков. В своем Telegram-канале он написал: «Гуд лак, гайз 🙏🏻🇺🇦».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Матч проходит в Кракове, Польша, на стадионе «МКС Краковия».
Сам Георгий Судаков пропускает этот матч из-за травмы плеча, полученной в предыдущем поединке национальной команды.
ФОТО. Судаков обратился к сборной Украины перед игрой с Азербайджаном
