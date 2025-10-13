Во вторник, 14 октября состоится поединок 11-го тура Первой лиги Украины между «Агробизнесом» и «Фениксом-Мариуполем». По киевскому времени игра начнется в 14:00.

Агробизнес

Неплохие результаты демонстрирует коллектив в текущем сезоне. За 10 поединков Первой лиги «Агробизнес» одержал 5 побед, трижды сыграл вничью и 2 раза проиграл (против «Черноморца» и «Ингульца»). 18 зачетных баллов позволяют команде занимать 4-е место турнирной таблицы, отставая от 3-го места на 4 балла (однако имея игру в запасе).

В Кубке Украины «Агробизнес» одолел низших по рангу «Диназ» и «Денгофф», благодаря чему квалифицировался в 1/8 финала турнира, где встретится с «Металлистом 1925».

Феникс-Мариуполь

А вот для мариупольской команды сезон складывается не лучшим образом. После 10 туров Первой лиги клуб имеет на счету 2 победы, 2 ничьих и 6 поражений. 8 зачетных пунктов позволяют «Фениксу» занимать 13-ю строчку турнирной таблицы, которая находится в зоне переходных игр. Однако «Чернигов» с 14-го места уже дышит в спину «Мариуполя» – команда отстает всего на 1 очко и имеет 2 игры в запасе.

В Кубке Украины «Феникс-Мариуполь» одолел второлиговый «Ужгород» и запорожский «Металлург» и квалифицировался в 1/8 финала соревнований. Там команда уже в ближайшее время встретится с любительским «Агротехом».

Личные встречи

Команды встречались друг с другом только дважды. Обе игры прошли в рамках Первой лиги сезона 2023/24 и завершились вничью 1:1.

Интересные факты

«Агробизнес» пропустил 5 голов в текущем сезоне Первой лиги – 2-й лучший результат среди всех команд.

«Агробизнес» победил в каждом из 5 домашних поединков этого сезона.

Безвыигрышная серия «Феникса-Мариуполя» продолжается уже в течение 4 игр.

Прогноз

Я поставлю на тотал менее 2.5 с коэффициентом 1.5.