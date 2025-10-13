Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Агробизнес – Феникс-Мариуполь. Прогноз и анонс матча Первой лиги Украины
Первая лига
Агробизнес
14.10.2025 14:00 - : -
Феникс-Мариуполь
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Первая лига
13 октября 2025, 19:15 | Обновлено 13 октября 2025, 19:26
33
0

Агробизнес – Феникс-Мариуполь. Прогноз и анонс матча Первой лиги Украины

Матч начнется 14 октября в 14:00 по Киеву

13 октября 2025, 19:15 | Обновлено 13 октября 2025, 19:26
33
0
Агробизнес – Феникс-Мариуполь. Прогноз и анонс матча Первой лиги Украины
ФК Агробизнес

Во вторник, 14 октября состоится поединок 11-го тура Первой лиги Украины между «Агробизнесом» и «Фениксом-Мариуполем». По киевскому времени игра начнется в 14:00.

Агробизнес

Неплохие результаты демонстрирует коллектив в текущем сезоне. За 10 поединков Первой лиги «Агробизнес» одержал 5 побед, трижды сыграл вничью и 2 раза проиграл (против «Черноморца» и «Ингульца»). 18 зачетных баллов позволяют команде занимать 4-е место турнирной таблицы, отставая от 3-го места на 4 балла (однако имея игру в запасе).

В Кубке Украины «Агробизнес» одолел низших по рангу «Диназ» и «Денгофф», благодаря чему квалифицировался в 1/8 финала турнира, где встретится с «Металлистом 1925».

Феникс-Мариуполь

А вот для мариупольской команды сезон складывается не лучшим образом. После 10 туров Первой лиги клуб имеет на счету 2 победы, 2 ничьих и 6 поражений. 8 зачетных пунктов позволяют «Фениксу» занимать 13-ю строчку турнирной таблицы, которая находится в зоне переходных игр. Однако «Чернигов» с 14-го места уже дышит в спину «Мариуполя» – команда отстает всего на 1 очко и имеет 2 игры в запасе.

В Кубке Украины «Феникс-Мариуполь» одолел второлиговый «Ужгород» и запорожский «Металлург» и квалифицировался в 1/8 финала соревнований. Там команда уже в ближайшее время встретится с любительским «Агротехом».

Личные встречи

Команды встречались друг с другом только дважды. Обе игры прошли в рамках Первой лиги сезона 2023/24 и завершились вничью 1:1.

Интересные факты

  • «Агробизнес» пропустил 5 голов в текущем сезоне Первой лиги – 2-й лучший результат среди всех команд.
  • «Агробизнес» победил в каждом из 5 домашних поединков этого сезона.
  • Безвыигрышная серия «Феникса-Мариуполя» продолжается уже в течение 4 игр.

Прогноз

Я поставлю на тотал менее 2.5 с коэффициентом 1.5.

Прогноз Sport.ua
Агробизнес
14 октября 2025 -
14:00
Феникс-Мариуполь
Тотал менее 2.5 1.5 Сделать ставку Лицензия КРАИЛ № 433 от 13.12.2022
Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
По теме:
Металлист – Нива Тернополь – 1:2. Курьезные голы. Видеообзор матча
Виктория – Металлург. Прогноз и анонс матча Первой лиги Украины
КУЧЕР: «Нам надавали столько карточек, что скоро футболистов не останется»
Агробизнес ФСК Мариуполь прогнозы прогнозы на футбол Первая лига Украины
Денис Кирильчук
Денис Кирильчук Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Предложение сделано. Ямаль может покинуть Барселону за 400 млн евро
Футбол | 12 октября 2025, 20:45 0
Предложение сделано. Ямаль может покинуть Барселону за 400 млн евро
Предложение сделано. Ямаль может покинуть Барселону за 400 млн евро

Испанец привлекает внимание «Аль-Хиляля»

Турнирные таблицы ЧМ. Драматичная победа Луческу, сухой лист от Польши
Футбол | 13 октября 2025, 06:23 1
Турнирные таблицы ЧМ. Драматичная победа Луческу, сухой лист от Польши
Турнирные таблицы ЧМ. Драматичная победа Луческу, сухой лист от Польши

12 октября состоялись очередные матчи отбора к ЧМ в зоне УЕФА

Иван ГЕЦКО: «Он должен выйти против Азербайджана вместо Ваната»
Футбол | 12.10.2025, 19:52
Иван ГЕЦКО: «Он должен выйти против Азербайджана вместо Ваната»
Иван ГЕЦКО: «Он должен выйти против Азербайджана вместо Ваната»
Владислав ВАНАТ: «Возможно, Франция проиграет все свои игры»
Футбол | 13.10.2025, 16:58
Владислав ВАНАТ: «Возможно, Франция проиграет все свои игры»
Владислав ВАНАТ: «Возможно, Франция проиграет все свои игры»
Буряк назвал условие, при котором сборная Украины могла бы победить любого
Футбол | 13.10.2025, 19:24
Буряк назвал условие, при котором сборная Украины могла бы победить любого
Буряк назвал условие, при котором сборная Украины могла бы победить любого
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Суркис обратился к Ярмоленко по поводу конфликта с тренером. Он недоволен
Суркис обратился к Ярмоленко по поводу конфликта с тренером. Он недоволен
12.10.2025, 08:12 13
Футбол
КВАРЦЯНЫЙ: «Он не должен там играть в сборной Украины. Не его это место»
КВАРЦЯНЫЙ: «Он не должен там играть в сборной Украины. Не его это место»
11.10.2025, 21:24 5
Футбол
Стелла ЗАХАРОВА: «Мне больно это писать. Они просто погибают в нищете»
Стелла ЗАХАРОВА: «Мне больно это писать. Они просто погибают в нищете»
12.10.2025, 12:28 8
Другие виды
Аргентина на высоте. Определена первая полуфинальная пара на ЧМ-2025 U-20
Аргентина на высоте. Определена первая полуфинальная пара на ЧМ-2025 U-20
12.10.2025, 04:39 1
Футбол
Большое фиаско Испании U-20. Определен первый полуфиналист ЧМ U-20
Большое фиаско Испании U-20. Определен первый полуфиналист ЧМ U-20
12.10.2025, 01:23 2
Футбол
Реал нашел долгосрочную замену Куртуа. Похоже, Лунин шанса так и не получит
Реал нашел долгосрочную замену Куртуа. Похоже, Лунин шанса так и не получит
11.10.2025, 17:00 19
Футбол
Соболенко опозорилась. Определена финальная пара турнира WTA 1000 в Ухане
Соболенко опозорилась. Определена финальная пара турнира WTA 1000 в Ухане
11.10.2025, 17:21 4
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем