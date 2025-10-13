Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. БАБИЧ: «Команду тренирует Куценко, но действующий контракт – у меня»
Украина. Первая лига
13 октября 2025, 16:15 | Обновлено 13 октября 2025, 16:20
Коуч прокомментировал свою отставку из полтавской Ворсклы

УПЛ ТБ. Александр Бабич

Коуч Александр Бабич рассказал о своей отставке из полтавской «Ворсклы»:

Я подписывал контракт на 2 года. Я понимал, что прихожу в команду, в которой из предыдущего состава не осталось ни одного футболиста. Я понимал, что будут спады. Задачей у меня было построить команду к зиме. Конечно, не быть внизу и не слишком отпускать верхнюю группу.

Считаю, что с этим мы возились, но немного терпения не хватило руководству. Возможно, последнее домашнее поражение повлияло на то, что мы сейчас говорим о разрыве контракта.

Где-то после матча с Ингульцем, когда меня не услышало руководство, мы поехали на игру с прямым конкурентом в день поединка и приехали за час до игры. После игры общение с руководством было натянутым.

Сейчас я занимаюсь разрывом контракта, который я еще не разорвал. Команду тренирует Куценко, но действующий контракт, как у главного тренера, у меня».

По теме:
Яркий камбек Александрии-2. Результаты матчей 13-го тура Второй лиги
С курьезным голом. Металлист уступил в матче Первой лиги
Смена тренера не помогла. Ворскла проиграла, Левый Берег уже в топ-4
Александр Бабич Валерий Куценко чемпионат Украины по футболу Первая лига Украины отставка Ворскла Полтава
Николай Степанов Источник: УПЛ-ТВ
Galushka_na_maximalkah
Интересно, что всплывают такие подробности... Выходит, Бабич просил руководство приехать на игру с Ингульцом заранее, а руководство Ворсклы настояло, что бы приехали, буквально, за час до начала игры?
Ну не знаю... Здесь я на стороне Бабича. Адекватный руководитель, если стави какую-то цель, обязан обеспечить своих сотрудников всеми необходимыми ресурсами и инструментами для достижения поставленной цели. 
В случае с менеджментом ВСК, они ставят высокие задачи, но не способны за половину сезона подписать игроков в атаку... Бан, понимаю. Но ведь это тоже их сфера ответственности
Ответить
0
Diesel
Просто йди...
Ответить
-1
