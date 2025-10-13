БАБИЧ: «Команду тренирует Куценко, но действующий контракт – у меня»
Коуч прокомментировал свою отставку из полтавской Ворсклы
Коуч Александр Бабич рассказал о своей отставке из полтавской «Ворсклы»:
Я подписывал контракт на 2 года. Я понимал, что прихожу в команду, в которой из предыдущего состава не осталось ни одного футболиста. Я понимал, что будут спады. Задачей у меня было построить команду к зиме. Конечно, не быть внизу и не слишком отпускать верхнюю группу.
Считаю, что с этим мы возились, но немного терпения не хватило руководству. Возможно, последнее домашнее поражение повлияло на то, что мы сейчас говорим о разрыве контракта.
Где-то после матча с Ингульцем, когда меня не услышало руководство, мы поехали на игру с прямым конкурентом в день поединка и приехали за час до игры. После игры общение с руководством было натянутым.
Сейчас я занимаюсь разрывом контракта, который я еще не разорвал. Команду тренирует Куценко, но действующий контракт, как у главного тренера, у меня».
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Испанец привлекает внимание «Аль-Хиляля»
Йожеф высказался о Ефиме Конопле
Ну не знаю... Здесь я на стороне Бабича. Адекватный руководитель, если стави какую-то цель, обязан обеспечить своих сотрудников всеми необходимыми ресурсами и инструментами для достижения поставленной цели.
В случае с менеджментом ВСК, они ставят высокие задачи, но не способны за половину сезона подписать игроков в атаку... Бан, понимаю. Но ведь это тоже их сфера ответственности