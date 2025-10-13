БАБИЧ: «Команду тренирует Куценко, но действующий контракт – у меня»

Коуч Александр Бабич рассказал о своей отставке из полтавской «Ворсклы»:

Я подписывал контракт на 2 года. Я понимал, что прихожу в команду, в которой из предыдущего состава не осталось ни одного футболиста. Я понимал, что будут спады. Задачей у меня было построить команду к зиме. Конечно, не быть внизу и не слишком отпускать верхнюю группу.

Считаю, что с этим мы возились, но немного терпения не хватило руководству. Возможно, последнее домашнее поражение повлияло на то, что мы сейчас говорим о разрыве контракта.

Где-то после матча с Ингульцем, когда меня не услышало руководство, мы поехали на игру с прямым конкурентом в день поединка и приехали за час до игры. После игры общение с руководством было натянутым.

Сейчас я занимаюсь разрывом контракта, который я еще не разорвал. Команду тренирует Куценко, но действующий контракт, как у главного тренера, у меня».