Украинский вингер Геннадий Синчук спрогнозировал счет матча Украина – Азербайджан в третьем туре отборочного этапа к чемпионату мира 2026 года.

– На чемпионат мира сейчас пытается пробиться главная команда нашей страны. Следишь за выступлениями подопечных Сергея Реброва?

– Конечно. Очень рад, что удалось выиграть в Исландии. В Рейкьявике вышел интересный матч. Зрители увидели восемь голов. Но важно, что три очка поступили в копилку сборной Украины. Теперь мы фавориты в борьбе за второе место. Важно не останавливаться и выиграть у Азербайджана.

– Кстати, каков будет твой прогноз на этот поединок?

– Сейчас нет команд, не умеющих играть в футбол. Матч будет сложным для «сине-желтых». Наверняка соперник, как и в первой очной встрече, закроется. Поэтому поставлю на минимальную победу нашей команды – 2:1, – сказал Геннадий.

Матч Украина – Азербайджан состоится в понедельник, 13 октября. Стартовый свисток раздастся в 21:45 по киевскому времени.

После трех сыгранных матчей национальная сборная Украины занимает второе место в турнирной таблице. У подопечных Сергея Реброва есть 4 зачетных пункта после трех сыгранных матчей.