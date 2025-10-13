Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Синчук спрогнозировал счет матча Украина – Азербайджан
13 октября 2025, 12:22 | Обновлено 13 октября 2025, 12:31
Синчук спрогнозировал счет матча Украина – Азербайджан

Украинский вингер считает, что «сине-желтые» минимально обыграют Азербайджан

Getty Images/Global Images Ukraine. Геннадий Синчук

Украинский вингер Геннадий Синчук спрогнозировал счет матча Украина – Азербайджан в третьем туре отборочного этапа к чемпионату мира 2026 года.

– На чемпионат мира сейчас пытается пробиться главная команда нашей страны. Следишь за выступлениями подопечных Сергея Реброва?

– Конечно. Очень рад, что удалось выиграть в Исландии. В Рейкьявике вышел интересный матч. Зрители увидели восемь голов. Но важно, что три очка поступили в копилку сборной Украины. Теперь мы фавориты в борьбе за второе место. Важно не останавливаться и выиграть у Азербайджана.

– Кстати, каков будет твой прогноз на этот поединок?

– Сейчас нет команд, не умеющих играть в футбол. Матч будет сложным для «сине-желтых». Наверняка соперник, как и в первой очной встрече, закроется. Поэтому поставлю на минимальную победу нашей команды – 2:1, – сказал Геннадий.

Матч Украина – Азербайджан состоится в понедельник, 13 октября. Стартовый свисток раздастся в 21:45 по киевскому времени.

После трех сыгранных матчей национальная сборная Украины занимает второе место в турнирной таблице. У подопечных Сергея Реброва есть 4 зачетных пункта после трех сыгранных матчей.

Геннадий Синчук сборная Украины по футболу сборная Азербайджана по футболу ЧМ-2026 по футболу Украина - Азербайджан
Олег Вахоцкий
Олег Вахоцкий Sport.ua
