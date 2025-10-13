Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. «Думал, что должен их убить»: Диего Коста объяснил свое ужасное поведение
13 октября 2025, 10:55
«Думал, что должен их убить»: Диего Коста объяснил свое ужасное поведение

Испанский форвард признался, что в молодости снисходительно относился к соперникам

«Думал, что должен их убить»: Диего Коста объяснил свое ужасное поведение
Getty Images/ Getty Images Ukraine. Диего Коста

Бывший нападающий «Атлетико» и сборной Испании Диего Коста объяснил свое вызывающее поведение на поле во время футбольной карьеры.

36-летний форвард признался, что в молодости снисходительно относился к соперникам.

«Я оскорблял всех. В молодости я не уважал соперников. Я думал, что должен их убить. Мальчиков, которые выросли, играя в академиях, учат контролировать себя и уважать других, но меня никто этому не учил. У меня не было школы, которая бы меня этому научила», – передает слова Косты Football Talk.

Он также отметил, что сейчас думает по-другому, но, оглядываясь назад, не стал бы ничего менять.

С «матрасниками» Коста дважды выиграл испанскую Ла Лигу, дважды побеждал в Лиге Европы УЕФА, трижды – в Суперкубке УЕФА. В составе «Челси» футболист два раза выигрывал Английскую Премьер-лигу. В 2021 году Коста в составе «Атлетико Минейро» выиграл чемпионат Бразилии.

В начале 2025 года сообщалось, что испанец Коста может продолжить карьеру в европейском чемпионате.

Диего Коста Атлетико Мадрид Челси
Оксана Баландина Источник
