Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Григорчук назвал проблему сборной Азербайджана перед матчем с Украиной
Чемпионат мира
13 октября 2025, 13:12 |
Специалист считает, что местные футболисты не получают удовольствия от игры

ФК ЛНЗ. Роман Григорчук

Известный украинский тренер Роман Григорчук назвал главную проблему национальной сборной Азербайджана перед матчем против Украины по отбору к чемпионату мира 2026 года.

– Роман Иосифович, аналитики, букмекеры, специалисты и рядовые болельщики однозначно считают Украину бесспорным фаворитом в матче против Азербайджана. Но не слишком ли много ожиданий победы над сборной, где скелет формируют игроки Карабаха, который в нынешней Лиге чемпионов победил Бенфику и Копенгаген?

– По-моему, Украина – однозначный фаворит и должен брать реванш за ничью в Баку (1:1). Наши ребята, уверен, смогут получить три очка, закрепиться на второй строчке и мы будем с надеждой смотреть в будущее.

– Откуда такая уверенность? Да, Малиновский и компания молодцы переиграли Исландию, но там три гола были забиты из-за пределов штрафной и стоял бы на воротах островитян Куртуа или Доннарума, то и не факт, что залетело бы.

- Прежде моя уверенность основывается на том, что уровень игроков сборной Украины все же выше футболистов Азербайджана. Большинство украинцев играют в серьезных европейских клубах. Это – во первых.

Во-вторых, по игре с Исландией мне бросилось в глаза, по крайней мере так показалось, что у игроков нашей сборной произошло переосмысление, скажем так. Было видно, что все игроки на поле сражались за победу, понимая ее важность. Отношение было совсем другим, как сравнить с матчами сентябрьского цикла.

– Вы работали в Азербайджане и хорошо знаете тамошнюю футбольную кухню. С деньгами там все хорошо, нормальная инфраструктура опять же есть клуб, который сейчас у всех на устах в Европе – Карабах. Так почему же национальная сборная этой страны не может одержать победу уже больше года?

– Если мы говорим вообще, то игроки сборной Азербайджана – исполнители очень приличного уровня, технические ребята. Но они играют, может, такая установка тренера, в не совсем мне понятный футбол. Они должны играть иначе: быть более креативными, направленными на атаку, а не прижиматься к своим воротам. А именно так и было в последних играх этой команды, которые я смотрел.

У Азербайджана есть приличный уровень форвард из немецкого клуба Эмрели (играет за Кайзерслаутерн), да и не только он, а они играют очень низко, отдают соперникам инициативу, мне это не понятно… И я не критикую тренера Азербайджана, а говорю то, что вижу со стороны. Почему-то игроки у него, такое впечатление, не получают удовольствия от игры.

Роман Григорчук сборная Украины по футболу сборная Азербайджана по футболу ЧМ-2026 по футболу Украина - Азербайджан
Олег Вахоцкий Источник: Украинский футбол
