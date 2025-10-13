Григорчук назвал проблему сборной Азербайджана перед матчем с Украиной

Известный украинский тренер Роман Григорчук назвал главную проблему национальной сборной Азербайджана перед матчем против Украины по отбору к чемпионату мира 2026 года.

– Роман Иосифович, аналитики, букмекеры, специалисты и рядовые болельщики однозначно считают Украину бесспорным фаворитом в матче против Азербайджана. Но не слишком ли много ожиданий победы над сборной, где скелет формируют игроки Карабаха, который в нынешней Лиге чемпионов победил Бенфику и Копенгаген?

– По-моему, Украина – однозначный фаворит и должен брать реванш за ничью в Баку (1:1). Наши ребята, уверен, смогут получить три очка, закрепиться на второй строчке и мы будем с надеждой смотреть в будущее.

– Откуда такая уверенность? Да, Малиновский и компания молодцы переиграли Исландию, но там три гола были забиты из-за пределов штрафной и стоял бы на воротах островитян Куртуа или Доннарума, то и не факт, что залетело бы.

- Прежде моя уверенность основывается на том, что уровень игроков сборной Украины все же выше футболистов Азербайджана. Большинство украинцев играют в серьезных европейских клубах. Это – во первых.

Во-вторых, по игре с Исландией мне бросилось в глаза, по крайней мере так показалось, что у игроков нашей сборной произошло переосмысление, скажем так. Было видно, что все игроки на поле сражались за победу, понимая ее важность. Отношение было совсем другим, как сравнить с матчами сентябрьского цикла.

– Вы работали в Азербайджане и хорошо знаете тамошнюю футбольную кухню. С деньгами там все хорошо, нормальная инфраструктура опять же есть клуб, который сейчас у всех на устах в Европе – Карабах. Так почему же национальная сборная этой страны не может одержать победу уже больше года?

– Если мы говорим вообще, то игроки сборной Азербайджана – исполнители очень приличного уровня, технические ребята. Но они играют, может, такая установка тренера, в не совсем мне понятный футбол. Они должны играть иначе: быть более креативными, направленными на атаку, а не прижиматься к своим воротам. А именно так и было в последних играх этой команды, которые я смотрел.

У Азербайджана есть приличный уровень форвард из немецкого клуба Эмрели (играет за Кайзерслаутерн), да и не только он, а они играют очень низко, отдают соперникам инициативу, мне это не понятно… И я не критикую тренера Азербайджана, а говорю то, что вижу со стороны. Почему-то игроки у него, такое впечатление, не получают удовольствия от игры.