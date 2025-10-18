Леонид Буряк упрекнул Реброва и рассказал, кого нужно вызывать в сборную

Легенда «Динамо» Леонид Буряк рассказал, каких игроков главному тренеру сборной Украины по футболу Сергею Реброву следует вызывать на матчи.

«Я рад, что Волошин и Шапаренко представляют Динамо в основе сборной. Но динамовцев в национальной команде должно быть еще больше. Я считаю, что наши игроки сыграли достаточно хорошо», – отметил Сергей Ребров.

В октябрьских матчах отбора на ЧМ-2026 Украина победила Исландию (5:3) и Азербайджан (2:1).

