Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Леонид Буряк упрекнул Реброва и рассказал, кого нужно вызывать в сборную
Чемпионат мира
18 октября 2025, 02:02 |
134
0

Леонид Буряк упрекнул Реброва и рассказал, кого нужно вызывать в сборную

Бывший футболист хочет видеть в команде больше игроков Динамо

18 октября 2025, 02:02 |
134
0
Леонид Буряк упрекнул Реброва и рассказал, кого нужно вызывать в сборную
ФК Динамо. Леонид Буряк

Легенда «Динамо» Леонид Буряк рассказал, каких игроков главному тренеру сборной Украины по футболу Сергею Реброву следует вызывать на матчи.

«Я рад, что Волошин и Шапаренко представляют Динамо в основе сборной. Но динамовцев в национальной команде должно быть еще больше. Я считаю, что наши игроки сыграли достаточно хорошо», – отметил Сергей Ребров.

В октябрьских матчах отбора на ЧМ-2026 Украина победила Исландию (5:3) и Азербайджан (2:1).

Ранее Леонид Буряк оценил трансферную политику киевского клуба «Динамо».

По теме:
Заря – Динамо. Текстовая трансляция матча
«Я это видел». Виейра оценил три гола Малиновского за сборную Украины
Заря – Динамо. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Леонид Буряк Динамо Киев Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Сергей Ребров сборная Украины по футболу
Дмитрий Олейник Источник: Спорт-Экспресс Украина
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Три футболиста сборной Украины готовы покинуть Динамо и Шахтер
Футбол | 17 октября 2025, 09:06 15
Три футболиста сборной Украины готовы покинуть Динамо и Шахтер
Три футболиста сборной Украины готовы покинуть Динамо и Шахтер

Конопля, Шапаренко и Попов рассматривают возможность ухода

Известно, какие трансферы готовит Динамо. Ищут замену ключевому игроку
Футбол | 17 октября 2025, 17:34 22
Известно, какие трансферы готовит Динамо. Ищут замену ключевому игроку
Известно, какие трансферы готовит Динамо. Ищут замену ключевому игроку

Столичный клуб намерен заменить Николая Шапаренко

Овьедо дома уступил Эспаньолу. Игроки команд устроили акцию протеста
Футбол | 18.10.2025, 01:41
Овьедо дома уступил Эспаньолу. Игроки команд устроили акцию протеста
Овьедо дома уступил Эспаньолу. Игроки команд устроили акцию протеста
Илья КРУПСКИЙ про интерес Реброва: «Уже даже слушать это не хочу»
Футбол | 17.10.2025, 19:45
Илья КРУПСКИЙ про интерес Реброва: «Уже даже слушать это не хочу»
Илья КРУПСКИЙ про интерес Реброва: «Уже даже слушать это не хочу»
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 17 октября
Футбол | 17.10.2025, 04:38
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 17 октября
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 17 октября
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Шахтер начал внутреннее расследование против Ефима Конопли
Шахтер начал внутреннее расследование против Ефима Конопли
16.10.2025, 15:18 57
Футбол
Футболист Динамо получил предложения переехать играть в Париж
Футболист Динамо получил предложения переехать играть в Париж
16.10.2025, 06:22 7
Футбол
Барселона разгромила Рому в Лиге чемпионов. Челси отгрузил 4 мяча Парижу
Барселона разгромила Рому в Лиге чемпионов. Челси отгрузил 4 мяча Парижу
16.10.2025, 06:05 1
Футбол
Историческая победа. Кременчуг удачно стартовал в Континентальном кубке
Историческая победа. Кременчуг удачно стартовал в Континентальном кубке
17.10.2025, 17:31 3
Хоккей
Претендент на должность мэра Киева? Усик обратился к Виталию Кличко
Претендент на должность мэра Киева? Усик обратился к Виталию Кличко
16.10.2025, 20:05 1
Бокс
Фабио КАПЕЛЛО: «Этот украинец не является игроком топ-уровня»
Фабио КАПЕЛЛО: «Этот украинец не является игроком топ-уровня»
16.10.2025, 09:54 11
Футбол
Игрок Шахтера поставил лайк видео с жириновским. Уже дал комментарий
Игрок Шахтера поставил лайк видео с жириновским. Уже дал комментарий
16.10.2025, 13:54 71
Футбол
Эвандер ХОЛИФИЛД: «Знаете, что было бы, если бы я дрался с Усиком?»
Эвандер ХОЛИФИЛД: «Знаете, что было бы, если бы я дрался с Усиком?»
16.10.2025, 23:50
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем