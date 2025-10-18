Леонид Буряк упрекнул Реброва и рассказал, кого нужно вызывать в сборную
Бывший футболист хочет видеть в команде больше игроков Динамо
Легенда «Динамо» Леонид Буряк рассказал, каких игроков главному тренеру сборной Украины по футболу Сергею Реброву следует вызывать на матчи.
«Я рад, что Волошин и Шапаренко представляют Динамо в основе сборной. Но динамовцев в национальной команде должно быть еще больше. Я считаю, что наши игроки сыграли достаточно хорошо», – отметил Сергей Ребров.
В октябрьских матчах отбора на ЧМ-2026 Украина победила Исландию (5:3) и Азербайджан (2:1).
Ранее Леонид Буряк оценил трансферную политику киевского клуба «Динамо».
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Конопля, Шапаренко и Попов рассматривают возможность ухода
Столичный клуб намерен заменить Николая Шапаренко